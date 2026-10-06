A '80-as és '90-es évek eddig lenézett frizurája most az egyik legmenőbb hajtrend

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Vannak frizurák, amelyekhez egy egész korszak hangulata hozzátapad. Elég csak a Rachel-frizurára, Farrah Fawcett hatalmas hullámaira vagy a 2000-es évek agyonvasalt hajára gondolni. A mom bob azonban egészen más utat járt be: a rövid vagy középhosszú bobot évtizedeken keresztül egyfajta „anyukafrizuraként” kezelték, mintha automatikusan azt jelentette volna, hogy valaki már csak a praktikumot tartja szem előtt, és lemondott a hosszabb, látványosabb frizurákról. A kifejezés idővel annyira negatív mellékízt kapott, hogy sokan szinte külön kategóriaként kezdték kezelni a sima bobtól, pedig maga a fazon ennél jóval többet tudott.
A klasszikus mom bob ugyanis sok esetben kifejezetten precízen vágott, dús és formázott frizura volt. Nem feltétlenül arról szólt, hogy valaki gyorsan levágatta a haját, mert nem akart vele foglalkozni, hanem sokszor épp ellenkezőleg: rendezett, nőies és könnyen variálható fazonnak számított. A rossz hírnév tehát inkább annak szólt, amit az emberek beleláttak, mint annak, ahogy maga a frizura valójában kinézett.
A praktikus haj többé nem egyenlő az unalmassal
Az elmúlt években sokat változott az is, mit gondolunk az egyszerűbben kezelhető frizurákról. Ma már egy low-maintenance haj nem azt üzeni, hogy valaki nem törődik a külsejével, hanem sokkal inkább azt, hogy olyan fazont választ, ami valóban illik az életéhez. A modern bob pontosan ezért működik ennyire jól: lehet teljesen sima és letisztult, enyhén hullámos, texturált, kócosabb vagy akár elegánsabb, beszárított verzió is, és nem kell minden reggel hosszasan formázni ahhoz, hogy jól nézzen ki. A bob egyik legnagyobb előnye az is, hogy nagyon könnyen személyre szabható. Az állig érő változat határozottabb és karakteresebb, a vállig érő fazon lágyabb, egy rétegezett bob pedig különösen jól működhet akkor, ha valaki több mozgást és volument szeretne a hajába. Éppen ezért ma már sokkal kevésbé kötjük egy bizonyos korhoz vagy élethelyzethez, inkább egy időtálló formaként tekintünk rá, amely újra és újra visszatér, csak mindig egy kicsit másképp.
Most újra mindenki felfedezi a bobot
Az elmúlt időszakban a sztárok körében is egyre több rövidebb, elegáns bob jelent meg, ami csak tovább erősítette a fazon reneszánszát. Nem véletlenül: ez a haj egyszerre tud klasszikus, modern, nőies és vagány lenni, ráadásul egy jól eltalált vágás akkor is működik, ha csak gyorsan megszárítod, de néhány mozdulattal teljesen más karaktert is adhatsz neki. Lehet belőle fényes, egyenes frizura, laza hullámos look vagy akár elegáns, hátrasimított haj is, vagyis pontosan azt a sokoldalúságot hozza, amit ma sokan keresnek egy frizurában. Talán éppen ezért lenne ideje elengedni azt a gondolatot is, hogy a praktikus haj valamiféle kompromisszum. Attól, hogy egy frizura könnyen kezelhető, még lehet nagyon stílusos, sőt sokszor éppen ez adja a vonzerejét. A mom bob pedig erre tökéletes példa: sokáig rossz hírnév tapadt hozzá, most viszont végre úgy nézünk rá, ahogy mindig is kellett volna, egy klasszikus, sokoldalú és nagyon is menő hajvágásként.
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