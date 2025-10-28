Őszi gasztrokörkép a szépség jegyében: 8 élelmiszer, ami megszépíti a bőrt

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Szakértőink
Dr. Falus György
1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit.
Dr. Halász Dóra
Aromaterapeuta, gyógyszerész
Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát!
Dr. Pozsgai Melánia
2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.
Gazdig Adrienn
Hajfonat specialista
1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!
Herczeg Csaba 'Gepárd'
1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot. Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.
Kenesei Anikó
A JOY magazin szépségszerkesztője
Klein Fanni
Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.
Kovács Viktória
Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.
Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.
Molnár Lilla
Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.
Szakonyi Eszter
Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője
"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."
Takács Petra
Zólyomi Zsolt
Parfümőr
Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.
A nap cikke
4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban
Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Olvasd el!
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Olvasd el!
Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt
A hercegi pár az egyetemen találkozott először, és bár eleinte csak barátok voltak, később szerelem szövődött köztük. Régi fotóik fergetegesek!
Olvasd el!
Napi horoszkóp október 28.: az Ikreknek érdemes kiönteniük a lelküket valakinek, a Szüzeknek minden tudásukat bevetve kell cselekedniük
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Olvasd el!
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
Olvasd el!
5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.
Az évszakváltás nemcsak a természetet, hanem a bőrünket is próbára teszi. A hűvös, szeles idő gyakran kiszárítja és fakóvá teszi az arcbőrt, így ilyenkor extra gondoskodásra van szüksége. Szerencsére ősszel tele a piac olyan szezonális finomságokkal, amelyek nemcsak ízletesek, hanem belülről is támogatják a szépséget. A vitaminokban és antioxidánsokban gazdag őszi ételek és italok kisimítják a ráncokat, visszaadják a bőr természetes ragyogását, és feltöltenek energiával. Mutatjuk, mely szezonális kedvencek segítenek abban, hogy a hidegebb hónapokban is jól érezd magad a bőrödben!
Amennyire gyönyörű az ősz a maga színes pompájával, olyan kegyetlen is tud lenni a borongós, hűvös, szeles és esős napjaival. Szegény bőrünk szinte sosincs teljes biztonságban: alig ocsúdtunk fel a nyári naptej-őrületből és a folyamatos napfényvédelemből, máris nyakunkon az újabb évszak, ami talán még több kihívást tartogat számára.
A csípős, szeles napok és a jóval alacsonyabb páratartalom alaposan próbára teszik a bőr természetes védekezőképességét. A levegő ilyenkor sokkal szárazabb, mint nyáron, ezért a bőr könnyebben veszít nedvességtartalmából. Ennek következménye a húzódó, feszülő érzés és a kellemetlen viszketés, amit tovább súlyosbíthat az őszi szezonális allergia vagy egy makacs nátha. Az állandó orrfújás és a papírzsebkendők irritáló hatása ilyenkor szinte garantáltan kipirosodott orrot eredményez – mintha csak Rudolf, a rénszarvas költözött volna az arcunk közepére. A bőr hámlása, érzékenysége és fakó megjelenése pedig sokaknál a mindennapok részévé válik az őszi hónapokban.
forrás: Unsplash/Drazen Nesic
A helyzetet tovább fokozza a szél, amely akár mikrosérüléseket is okozhat a bőr felszínén – ez pedig nemcsak kellemetlen pirosságban, hanem gyulladásban is megmutatkozhat. Ha mindehhez hozzávesszük a hatalmas hőingadozásokat – a csípős reggeleket, a napközbeni szikrázó napsütést és az esték ismét hűvös levegőjét –, ember legyen a talpán, aki kiegyensúlyozott pH-val és egészséges bőrrel átvészeli a szezont. És ekkor még nem beszéltünk a fűtési szezonról, a radiátorok melegéről, mely tovább ronthat a benti levegőn – elvonva a bőrből a nedvességet, kiszárítva a légutakat. A jó hír viszont az, hogy sokat tehetsz azért, hogy erősítsd a bőr természetes védekezőképességét – nemcsak kívülről, hanem belülről is.
Galériánkban mi most azokat a bőrmegújító szuperélelmiszereket gyűjtöttük össze, amelyek segítenek visszaadni a bőr ragyogását a hűvös hónapokban is!
Az ÉVA Magazin írása.
Nem mindenki születik hajnalban ébredő, kávéillatban úszó reggeli pacsirtának, aki reggel képes egy félmaraton lefutni, vagy éppen órákkal előbb elkezdeni a munkát. Vannak, akiknek az agyuk csak délutánra kapcsol be igazán, akiknek a gondolataik, a kreativitásuk csak a nap második felében szárnyal, és akik számára a reggeli meeting a nap legnagyobb szellemi próbatétele. Na ez vagyok én, az éjjeli bagoly, aki az elvárt munkaritmusban rettentő módon szenved.