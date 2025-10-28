Őszi gasztrokörkép a szépség jegyében: 8 élelmiszer, ami megszépíti a bőrt

Amennyire gyönyörű az ősz a maga színes pompájával, olyan kegyetlen is tud lenni a borongós, hűvös, szeles és esős napjaival. Szegény bőrünk szinte sosincs teljes biztonságban: alig ocsúdtunk fel a nyári naptej-őrületből és a folyamatos napfényvédelemből, máris nyakunkon az újabb évszak, ami talán még több kihívást tartogat számára.

A csípős, szeles napok és a jóval alacsonyabb páratartalom alaposan próbára teszik a bőr természetes védekezőképességét. A levegő ilyenkor sokkal szárazabb, mint nyáron, ezért a bőr könnyebben veszít nedvességtartalmából. Ennek következménye a húzódó, feszülő érzés és a kellemetlen viszketés, amit tovább súlyosbíthat az őszi szezonális allergia vagy egy makacs nátha. Az állandó orrfújás és a papírzsebkendők irritáló hatása ilyenkor szinte garantáltan kipirosodott orrot eredményez – mintha csak Rudolf, a rénszarvas költözött volna az arcunk közepére. A bőr hámlása, érzékenysége és fakó megjelenése pedig sokaknál a mindennapok részévé válik az őszi hónapokban.

forrás: Unsplash/Drazen Nesic

A helyzetet tovább fokozza a szél, amely akár mikrosérüléseket is okozhat a bőr felszínén – ez pedig nemcsak kellemetlen pirosságban, hanem gyulladásban is megmutatkozhat. Ha mindehhez hozzávesszük a hatalmas hőingadozásokat – a csípős reggeleket, a napközbeni szikrázó napsütést és az esték ismét hűvös levegőjét –, ember legyen a talpán, aki kiegyensúlyozott pH-val és egészséges bőrrel átvészeli a szezont. És ekkor még nem beszéltünk a fűtési szezonról, a radiátorok melegéről, mely tovább ronthat a benti levegőn – elvonva a bőrből a nedvességet, kiszárítva a légutakat. A jó hír viszont az, hogy sokat tehetsz azért, hogy erősítsd a bőr természetes védekezőképességét – nemcsak kívülről, hanem belülről is.

Galériánkban mi most azokat a bőrmegújító szuperélelmiszereket gyűjtöttük össze, amelyek segítenek visszaadni a bőr ragyogását a hűvös hónapokban is!

Galéria / 8 kép 8 őszi élelmiszer a szép és egészséges bőrért Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.