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4 hajvágás, amit mindenhol látni fogsz 2026 őszén

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Utoljára frissült: 2026. szeptember 10. 09:42

Forrás: Getty Images

4 hajvágás, amit mindenhol látni fogsz 2026 őszén
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Ha már régóta kacérkodsz, hogy bevállalsz egy új frizurát, akkor ennél jobb időpontot nehéz lenne találni: 2026 őszén a természetes textúra, a könnyed rétegek és a szupernőies bobok kerülnek reflektorfénybe.

Valami van az őszben, amitől hirtelen mindannyian úgy érezzük, hogy ideje változtatni. Új ruhák kerülnek elő, megváltoznak a sminkszínek, és persze előbb-utóbb megérkezik az a bizonyos gondolat is: mi lenne, ha levágatnám a hajam?

Ha te is éppen screenshotokkal feltöltött telefonmappával készülsz a következő fodrászlátogatásodra, jó hírünk van. 2026 őszének legnagyobb hajtrendjei között ugyanis meglepően sok olyan fazont találunk, ami nemcsak jól néz ki, hanem a mindennapokban is működik.

A szezon kulcsszavai a természetesség, a mozgás és az egyszerű formázhatóság. A nagyon merev, milliméterre beállított frizurák helyett lágyabb bobok, hosszú rétegek, könnyed frufruk és olyan hajak jönnek, amelyek akkor is jól mutatnak, ha reggel nincs kedved húsz percet tölteni a tükör előtt.

1. Love Layers

Gigi Hadid frizurája már meg is adta az egyik legerősebb őszi inspirációt. A Love Layers tulajdonképpen a korábban népszerű C-cut továbbgondolt változata, amelynél a rétegek finoman szív alakban keretezik az arcot. A vágás egyik nagy előnye, hogy a fejtetőn plusz volument ad, lefelé viszont keskenyebbé válik a haj formája. Ettől optikailag hangsúlyosabbá teheti az arccsontokat és az áll vonalát, miközben egyáltalán nem hat túlságosan megcsináltnak. Középen elválasztva is működik, de egy dús, retró beszárítással lesz igazán látványos.

2. Hétvégi bob

Már a neve is azt üzeni, hogy itt semmi szükség a tökéletességre. A Weekend Bob lényege az a kicsit laza, kissé texturált összhatás, mintha péntek este még tökéletesen beszárítottad volna a hajad, vasárnap pedig már pont annyira esne szét, hogy még jobban nézzen ki. Penélope Cruz is viselte ezt a fazont, és pontosan benne van az a hanyag elegancia, amitől egy bob nem túl kimért, hanem sokkal modernebb lesz. Nem kell tükörsima tincsekre gondolni: enyhe hullámokkal, textúrával és némi volumennel az igazi.

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3. Az egészséges haj maga is trend

2026 őszén nemcsak az számít, milyen formára vágatod a hajad. Egyre nagyobb hangsúly kerül arra is, hogy maga a haj egészségesnek, fényesnek és természetesnek tűnjön. Ez pedig egyben jó hír azoknak, akik nem szeretnének minden reggel hajvasalóval és öt különböző stylingtermékkel zsonglőrködni. A cél inkább a saját hajtextúra kiemelése: könnyű leave-in ápoló, egy kevés formázókrém vagy vékony szálú haj esetén némi volumennövelő bőven elég lehet. És igen, most kifejezetten jól jön, ha marad néhány rakoncátlan tincs – ettől lesz igazán mai az összhatás.

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4. Hippi haj

Ha azt hitted, a bohém hullámok a fesztiválszezonnal együtt eltűnnek, tévedtél. A '60-as évek inspirálta hippie haj ősszel is velünk marad. Ez egy hosszabb, lágyan rétegezett haj, amelynek éppen az a lényege, hogy ne legyen túl precíz. A rétegek visszafogottabbak, a végek puhák, az egész frizura pedig kicsit olyan, mintha különösebb erőfeszítés nélkül pont így állna. Hullámos és természetesen texturált hajon különösen jól működik, és fonatba fogva is nagyon szép.

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