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8 egyszerű, mégis gyönyörű köröm a minimalizmus imádóinak
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Az elmúlt években egyre merészebb körömtrendek: a maximalista minták, a 3D-s díszítések, a színjátszó krómos felületek és a különböző stílusokat kombináló manikűrök szinte mindenhol felbukkantak. A letisztult körmök vonzereje azonban mit sem változott. A finom, visszafogott körmök örök eleganciát árasztanak magukból.
Az egyszerű persze egyáltalán nem jelent unalmasat. Egy klasszikus francia vég például azonnal kedvesebbé teszi a természetes alapot, ráadásul ma már korántsem csak fehér színben képzelhető el. Egy apró pont, szív, virág vagy kezdőbetű szintén elég ahhoz, hogy egy kis karaktert adjon a manikűrödnek. Ráadásul ezek közül több olyan egyszerű, hogy akár otthon is könnyedén elkészíthető.
Mutatunk néhányat a kedvenc letisztult manikűrjeink közül.
Visszafogott aurakörmök
Az aurakörmök továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, egyik legbájosabb változatuk pedig a körmök közepén megjelenő, finom rózsaszín pírt idéző árnyalat.
Fényes csokoládébarna
Akár magas fényű, áttetsző vagy macskaszem-hatású változatban viseled, a barna tökéletesen telt és elegáns árnyalat a lassan elkövetkező őszi szezonra.
Bordó francia körömvég
A letisztult forma és az elegáns körömhossz önmagában is gyönyörű, a vékony bordó francia vég pedig finom, mégis ad egy kis részletet a manikűrnek anélkül, hogy megtörné a visszafogott hatását.
Apró részletek
Maradjon az alap egyszerű és klasszikus, az összhatást pedig dobd fel bájos, finom díszítésekkel – például ezzel a apró cseresznyemintával.
Klasszikus, vékony francia körömvég
A francia manikűrrel nehéz melléfogni, ez a változat pedig különösen kifinomult. A tökéletes végeredmény titka, hogy a körömágybőr ápolására és a körmök formázására legalább annyi időt szánjunk, mint magára a díszítésre.
Masnis részletek
A masnival díszített körmök az idei év egyik legnépszerűbb trendjévé váltak. Ez a letisztult változat egyetlen körmön hangsúlyos részletként, de akár az összes körmön is bájosan mutat.
Elszórt szívecskék
Ezek az apró, fehér szívecskék egyszerűek, mégis gyönyörűen feldobják a manikűrt.
Visszafogott csillogás
Dobd fel a szinte észrevétlen, természetes alapot néhány elszórt csillámmal. Látványos, mégis könnyen elkészíthető.
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