8 egyszerű, mégis gyönyörű köröm a minimalizmus imádóinak

Az elmúlt években egyre merészebb körömtrendek: a maximalista minták, a 3D-s díszítések, a színjátszó krómos felületek és a különböző stílusokat kombináló manikűrök szinte mindenhol felbukkantak. A letisztult körmök vonzereje azonban mit sem változott. A finom, visszafogott körmök örök eleganciát árasztanak magukból.

Az egyszerű persze egyáltalán nem jelent unalmasat. Egy klasszikus francia vég például azonnal kedvesebbé teszi a természetes alapot, ráadásul ma már korántsem csak fehér színben képzelhető el. Egy apró pont, szív, virág vagy kezdőbetű szintén elég ahhoz, hogy egy kis karaktert adjon a manikűrödnek. Ráadásul ezek közül több olyan egyszerű, hogy akár otthon is könnyedén elkészíthető.

Mutatunk néhányat a kedvenc letisztult manikűrjeink közül.

Visszafogott aurakörmök

Az aurakörmök továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, egyik legbájosabb változatuk pedig a körmök közepén megjelenő, finom rózsaszín pírt idéző árnyalat.

Fényes csokoládébarna

Akár magas fényű, áttetsző vagy macskaszem-hatású változatban viseled, a barna tökéletesen telt és elegáns árnyalat a lassan elkövetkező őszi szezonra.

Bordó francia körömvég

A letisztult forma és az elegáns körömhossz önmagában is gyönyörű, a vékony bordó francia vég pedig finom, mégis ad egy kis részletet a manikűrnek anélkül, hogy megtörné a visszafogott hatását.

Apró részletek

Maradjon az alap egyszerű és klasszikus, az összhatást pedig dobd fel bájos, finom díszítésekkel – például ezzel a apró cseresznyemintával.

Klasszikus, vékony francia körömvég

A francia manikűrrel nehéz melléfogni, ez a változat pedig különösen kifinomult. A tökéletes végeredmény titka, hogy a körömágybőr ápolására és a körmök formázására legalább annyi időt szánjunk, mint magára a díszítésre.

Masnis részletek

A masnival díszített körmök az idei év egyik legnépszerűbb trendjévé váltak. Ez a letisztult változat egyetlen körmön hangsúlyos részletként, de akár az összes körmön is bájosan mutat.

Elszórt szívecskék

Ezek az apró, fehér szívecskék egyszerűek, mégis gyönyörűen feldobják a manikűrt.

Visszafogott csillogás

Dobd fel a szinte észrevétlen, természetes alapot néhány elszórt csillámmal. Látványos, mégis könnyen elkészíthető.