7 szuperfood, ami megállítja az idő múlását az arcodon

Kamilla
Szépség, Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 25. 17:28

Forrás: gettyimages

szuperfood
Van valami mágikus abban, amikor az ember nem csak krémet ken az arcára, hanem belülről is támogatja a bőrének egészségét.

A szuperfoodok éppen ezt teszik, pontosabban azt, hogy sejtszinten lassítják az öregedést, csökkentik a gyulladást, támogatják a kollagéntermelést és ragyogóbbá teszik a bőrt. Ha a bőrfiatalításnak lenne egy természetes, hétpontos receptje, nagyjából így nézne ki.

A következő válogatásban azt a 7 szuperfoodot szedtük egy csokorba, amelyek elképesztő, már-már fiatalító hatással bírnak, és amelyek rendszeres és megfelelő fogyasztásával éveket csalhatunk. Mert ahogy a mondás tartja: "Az vagy, amit megeszel."

Mutatjuk is, melyek ezek:

