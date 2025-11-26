Szépség
7 szuperfood, ami megállítja az idő múlását az arcodon
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól
November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.
Napi horoszkóp november 26.: az Ikreknek segítségre van szükségük egy bizonyos feladat teljesítéséhez, az Oroszlánoknak érdemes kevesebb terhet magukra vállalniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A szuperfoodok éppen ezt teszik, pontosabban azt, hogy sejtszinten lassítják az öregedést, csökkentik a gyulladást, támogatják a kollagéntermelést és ragyogóbbá teszik a bőrt. Ha a bőrfiatalításnak lenne egy természetes, hétpontos receptje, nagyjából így nézne ki.
A következő válogatásban azt a 7 szuperfoodot szedtük egy csokorba, amelyek elképesztő, már-már fiatalító hatással bírnak, és amelyek rendszeres és megfelelő fogyasztásával éveket csalhatunk. Mert ahogy a mondás tartja: "Az vagy, amit megeszel."
Mutatjuk is, melyek ezek:
