8 szőke árnyalat tavaszra, amitől gyönyörűbb lesz a hajad, mint valaha
Forrás: Getty Images
Amikor szőke színválasztásról van szó, érdemes megnézni a bőröd alapszínét. Ha ez ugyanis rózsaszínes, kékes vagy zöldes, neked 100%, hogy jól fog állni egy szőke árnyalat. Viszont ha ez nem vagy van, érdemes inkább a természetes hajszínednél maradni. Mostanában rengeteg híresség bevállalta a szőkébb árnyalatokat, például Sabrina Carpenter, Taylor Swift és Beyoncé is, de nem mindenkinek áll ugyanolyan jól ez a szín.
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy mennyire erős kontraszt van az arcod és a hajad között. Ha sötétebb a szemöldököd vagy a szemed, egy túl világos, hideg szőke keményebbé teheti a vonásaidat, míg egy melegebb, aranyosabb árnyalat sokkal harmonikusabb összhatást adhat.
Fontos az is gondolni, hogy a szőke haj több törődést igényel: rendszeres ápolás, hamvasító sampon, mélyhidratáló pakolás szinte kötelező, ha szeretnéd elkerülni a szárazzá, töredezetté vált hajvégeket. Nem árt előre átgondolni, hogy belefér-e az idődbe és a rutinodba ez a plusz odafigyelés.
