7 bob frizura tavaszra, ami szó szerint mindenkinek tökéletesen áll
El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon
A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.
Az alkotók már el is árulták, ki az új Lady Whistledown? Ezt biztosan nem vetted észre A Bridgerton család negyedik évadjában!
Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...
Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Amal Clooney 6 szabálya, amit minden stílusos nőnek meg kéne fogadnia
Amal Clooney stílusérzéke valóban elit kategória.
Ha valamire mindig képes a tavasz, az kétségkívül az, hogy változtatásra késztet. Nem csak a gardróbunkból szelektáljuk ki az óriási kabátokat, de a szépségápolás terén is ilyenkor a legjobb egy kis frissítésre vállalkozni. És nincs is jobb érzés a frissen vágott hajvégeknél. Ha pedig nem csak a töredezett részeket szeretnéd levágni, hanem egy új frizurára is beruháznál, akkor segítünk. Van egy hajtrend, amivel most tele lesz az internet. Ez pedig nem más, mint a bob.
Tavaly is hatalmas sikere volt a bob minden egyes fajtájának, leginkább Hailey Bieber miatt, és ez a trend nem hagy alább. A bob ugyanis pontosan az a frizura, ami időtlen és elképesztően menő. Lehet elegáns és letisztult, kócos és vagány, állig érő vagy vállat súroló, a variációk száma szinte végtelen. Nem véletlen, hogy a sztárok és az influenszerek is újra és újra visszatérnek hozzá.
Az egyik legnagyobb előnye a bobnak, hogy szinte minden arcformához és hajtípushoz igazítható. Ráadásul a rövidebb hossz nemcsak stílusos, de praktikus is: gyorsabban szárad, könnyebb formázni és kevesebb időt vesz el a reggeli készülődésből.
Katt a galériára a legdivatosabb bob frizurákért!
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.
Te mennyit ismersz belőlük?
Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...
A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.