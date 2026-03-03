7 bob frizura tavaszra, ami szó szerint mindenkinek tökéletesen áll

Ha valamire mindig képes a tavasz, az kétségkívül az, hogy változtatásra késztet. Nem csak a gardróbunkból szelektáljuk ki az óriási kabátokat, de a szépségápolás terén is ilyenkor a legjobb egy kis frissítésre vállalkozni. És nincs is jobb érzés a frissen vágott hajvégeknél. Ha pedig nem csak a töredezett részeket szeretnéd levágni, hanem egy új frizurára is beruháznál, akkor segítünk. Van egy hajtrend, amivel most tele lesz az internet. Ez pedig nem más, mint a bob.

Tavaly is hatalmas sikere volt a bob minden egyes fajtájának, leginkább Hailey Bieber miatt, és ez a trend nem hagy alább. A bob ugyanis pontosan az a frizura, ami időtlen és elképesztően menő. Lehet elegáns és letisztult, kócos és vagány, állig érő vagy vállat súroló, a variációk száma szinte végtelen. Nem véletlen, hogy a sztárok és az influenszerek is újra és újra visszatérnek hozzá.

Az egyik legnagyobb előnye a bobnak, hogy szinte minden arcformához és hajtípushoz igazítható. Ráadásul a rövidebb hossz nemcsak stílusos, de praktikus is: gyorsabban szárad, könnyebb formázni és kevesebb időt vesz el a reggeli készülődésből.

Katt a galériára a legdivatosabb bob frizurákért!

