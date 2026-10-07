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7 beautytrend, amit imádni fogsz ősszel, ha nincs kedved órákig készülődni

#beauty
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#Frizura
#ajaksmink
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. október 7. 11:25

Forrás: Getty Images

7 beautytrend, amit imádni fogsz ősszel, ha nincs kedved órákig készülődni
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4 ékszertrend, amit mindenhol látni fogsz 2026 őszén

A finom, alig látható ékszerek után idén ősszel újra a látványos daraboké a főszerep: jönnek a chunky gyűrűk, a charmok és a feltűnő medálok.

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2026 őszének legjobb beautytrendjeihez szerencsére nem kell profi sminktudás vagy félórás hajformázás.

Ősszel valahogy természetes módon lelassulunk. A nyári programok után egyre kevésbé van kedvünk húsz percig tökéletes tusvonalat rajzolni vagy hosszú sminkrutinnal kezdeni a reggelt, és úgy tűnik, ezt a beautytrendek is tökéletesen lekövetik. A sminkesek és fodrászok szerint egyre népszerűbbek azok a megoldások, amelyek látványosak, mégsem igényelnek túl sok időt vagy precizitást. A hangsúly most a természetesebb bőrön, az egyszerűen elkészíthető frizurákon és azokon a sminkeken van, amelyeknél még az sem baj, ha egy kicsit tökéletlen a végeredmény.

1. Elmosódott szemceruza

Ha sosem sikerül két teljesen egyforma tusvonalat rajzolnod, van egy jó hírünk: idén ősszel nem is kell. A precíz cicás tus helyett a kissé elmosódott, „másnapos” szemsmink kerül előtérbe, amely erősen idézi a 90-es éveket. A sötétebb ceruzát elég végighúzni a szempillák tövénél, majd finoman eldolgozni, így sokkal lazább, füstösebb hatást kapsz. A trend egyik legjobb része, hogy nincs szükség hozzá több szemhéjpúderre vagy tökéletes satírozásra. Sőt, minél kevésbé tűnik szabályosnak, annál jobb. Ez az a smink, amely akkor is működik, ha reggel öt perccel később keltél, este pedig mégis szeretnél egy kicsit karakteresebb lookot.

2. Mély, egységes hajszínek

A hajszíneknél is egyre inkább háttérbe kerülnek a bonyolult, folyamatos karbantartást igénylő megoldások. A rengeteg világos tincs és erős kontraszt helyett 2026 őszén a telt, egységes árnyalatok kerülnek előtérbe: a mély barna, az auburn, az eszpresszó és a hűvösebb tónusok egyaránt népszerűek. Az egyszínű haj ráadásul egyáltalán nem jelent lapos vagy unalmas végeredményt. Egy fényes, gazdag csokoládébarna például önmagában is nagyon elegáns, és jóval kevesebb kontrasztos lenövést kell kezelni, mint egy erősen melírozott frizuránál.

3. Terrakotta pirosító

A nyári rózsaszínek után ősszel melegebb irányba fordul a pirosítótrend. A terrakotta az egyik legerősebb árnyalat lesz, mert egyszerre ad egészséges színt az arcnak és idézi meg a nyár végéről megmaradt napcsókolta hatást. Ráadásul nemcsak az orcákon működik: hasonló árnyalat a szemhéjon és akár az ajkakon is jól mutathat. Pont ezért tökéletes választás akkor, ha nem szeretnél több különböző színnel dolgozni. A meleg barnás-narancsos tónus egységesebbé teszi az egész sminket, és különösen szépen harmonizál az ősszel előkerülő barnákkal, burgundival és karamellárnyalatokkal.

4. Lágy, könnyen kezelhető frizurák

A túlformázott hajak helyett idén ősszel a puhább, természetesebb frizurák kerülnek fókuszba. A fodrászok szerint egyre többen kérnek hosszabb, egészségesnek ható fazonokat, tompább végződéssel, amelyeket az arc körül néhány finom réteg vagy függönyfrufru tesz könnyedebbé. A lényeg nem a tökéletesen beállított haj, hanem az a fajta könnyedség, mintha különösebb erőfeszítés nélkül állna jól. A puha hullámok, kifésült loknik és természetesen eső rétegek pont ezt a hatást hozzák, ráadásul akkor is jól működnek, amikor a frizura már nem teljesen frissen készült.

5. Krómfényű szemhéj egyetlen mozdulattal

A csillogó szemsmink elsőre nem feltétlenül hangzik low-maintenance trendnek, pedig 2026 őszén pont ez benne a lényeg. Ahelyett, hogy három-négy árnyalatot dolgoznánk össze, egyetlen irizáló vagy krómfényű szín kerül az egész szemhéjra. Egy ilyen árnyalat önmagában is többdimenziós hatást ad, így akkor is úgy tűnhet, mintha sokkal több időt szántál volna a sminkedre. Ha pedig a teljes szemhéjadon túl soknak érzed, elég egy kevés a belső szemzugba, ahol azonnal frissebbé és fényesebbé teszi a tekintetet.

6. Bőrszínezők a nehéz alapozó helyett

Bár időről időre visszatér a teljes fedésű, hibátlan alapozás trendje, idén ősszel továbbra is erős marad a természetes bőrhatás. A könnyű bőrszínezők finoman egységesítik az arcszínt, miközben a bőr valódi textúrája továbbra is látható marad. Ez nemcsak frissebb hatást ad, hanem a reggeli rutint is jelentősen lerövidítheti. A cél most nem az, hogy minden szeplőt és apró bőrhibát eltüntessünk, hanem hogy a bőr egyszerűen egészségesebbnek és egységesebbnek tűnjön.

7. Egyszínű szemsmink

Ha a króm és az irizáló árnyalatok nem a te világod, az ősz másik nagy szemsminktrendje még egyszerűbb. A klasszikus, több árnyalatból felépített szemfestés helyett egyetlen szín kerül a teljes mozgó szemhéjra, mindenféle különösebb kontúrozás nélkül. Lehet barnás, szürkés, kékes vagy akár burgundi is a lényeg, hogy ne próbáld túlkomplikálni. Egy jól megválasztott árnyalat önmagában is elég karaktert ad a tekintetnek, miközben az egész smink néhány perc alatt elkészül. A 2026-os ősz beautytrendjeiben talán pont az a legjobb, hogy végre nem kell választanunk a látványos végeredmény és a kényelem között. A kissé elmosódott szemceruza, az egyszínű sminkek és az egyszerűbb hajak mind ugyanabba az irányba mutatnak: nem kell mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy jól nézzen ki.

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