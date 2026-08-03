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A 67 éves Madonna évtizedeket is letagadhatna: így készítsd el fiatalító sminkjét
A kevesebb néha több, és valószínűleg erre jött rá Madonna is!
Madonnát aligha kell bárkinek bemutatni, szó szerint mindenki kívülről fújja megannyi dalát. Jelenlegi kedvenc sminkesét viszont talán kevesebben ismerik, pedig kulcsszerepe van a Confessions II vizuális világának kialakításában. Marcelo Gutierrez régóta meghatározó alakja a New York-i divat- és magazinvilágnak, számtalan címlap és kifutós bemutató fűződik a nevéhez, emellett olyan stílusikonok régi kedvence, mint Charli XCX, Lily-Rose Depp, valamint Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla lánya, Lola Leon.
A „Confessions II” sminkkoncepciója
A smink célja, hogy a bőr ragyogó, élettel teli és kifinomult legyen, miközben a hangsúly elsősorban a szemekre kerül. Az összhatás időtlen és elegáns, ugyanakkor megőrzi a Madonnára jellemző játékosságot. A szemsminkben szürkésbarna, hideg tónusú, kék és orgonalila árnyalatok keverednek. Ezeket fehér, gyöngyházfényű és gyémántosan csillogó részletek egészítik ki, hogy a tekintet kamerán keresztül és a színpadon is különösen igéző legyen.
Így készítsd el te is a sminket:
Először készítsd elő az arcbőrödet hidratálóval, majd használj egy könnyű alapozót vagy színezett hidratálót, hogy a bőr természetes és ragyogó maradjon. Az orcákra vigyél fel barackos pirosítót, és ezt finoman dolgozd el az arccsontok irányába.
A szemhéjadra tegyél egy világos, orgonalila szemhéjpúdert, majd lágyan satírozd el a széleit. A szemhéj közepére és a belső szemzugba is vigyél fel egy kevés gyöngyházfényű, enyhén csillámos festéket, hogy fényesebb és játékosabb legyen a tekinted. Végül használj több réteg szempillaspirált az alsó és felső pillákon, hogy a szemek még hangsúlyosabbak legyenek. Az ajkakra válassz egy visszafogott, természetes árnyalatú rúzst vagy szájfényt, hogy a smink fő fókusza a ragyogó bőrön és a lilás, csillogó szemeken maradjon.
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