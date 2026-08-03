A 67 éves Madonna évtizedeket is letagadhatna: így készítsd el fiatalító sminkjét

Madonnát aligha kell bárkinek bemutatni, szó szerint mindenki kívülről fújja megannyi dalát. Jelenlegi kedvenc sminkesét viszont talán kevesebben ismerik, pedig kulcsszerepe van a Confessions II vizuális világának kialakításában. Marcelo Gutierrez régóta meghatározó alakja a New York-i divat- és magazinvilágnak, számtalan címlap és kifutós bemutató fűződik a nevéhez, emellett olyan stílusikonok régi kedvence, mint Charli XCX, Lily-Rose Depp, valamint lánya, Lola Leon.

A „Confessions II” sminkkoncepciója

A smink célja, hogy a bőr ragyogó, élettel teli és kifinomult legyen, miközben a hangsúly elsősorban a szemekre kerül. Az összhatás időtlen és elegáns, ugyanakkor megőrzi a Madonnára jellemző játékosságot. A szemsminkben szürkésbarna, hideg tónusú, kék és orgonalila árnyalatok keverednek. Ezeket fehér, gyöngyházfényű és gyémántosan csillogó részletek egészítik ki, hogy a tekintet kamerán keresztül és a színpadon is különösen igéző legyen.

Így készítsd el te is a sminket:

Először készítsd elő az arcbőrödet hidratálóval, majd használj egy könnyű alapozót vagy színezett hidratálót, hogy a bőr természetes és ragyogó maradjon. Az orcákra vigyél fel barackos pirosítót, és ezt finoman dolgozd el az arccsontok irányába.

A szemhéjadra tegyél egy világos, orgonalila szemhéjpúdert, majd lágyan satírozd el a széleit. A szemhéj közepére és a belső szemzugba is vigyél fel egy kevés gyöngyházfényű, enyhén csillámos festéket, hogy fényesebb és játékosabb legyen a tekinted. Végül használj több réteg szempillaspirált az alsó és felső pillákon, hogy a szemek még hangsúlyosabbak legyenek. Az ajkakra válassz egy visszafogott, természetes árnyalatú rúzst vagy szájfényt, hogy a smink fő fókusza a ragyogó bőrön és a lilás, csillogó szemeken maradjon.