6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne

Mielőtt még indulnánk a mozikba megnézni a legújabb Wicked filmet, előtte irány a körmös is! A második rész megünneplése alkalmából mi most összegyűjtöttünk néhány köröminspirációt Óz minden tájáról (tehát most per pillanat a Pinterestről), amelyek egyszerűen annyira varázslatosak, akárcsak Óz világa.

Elphaba és Glinda is megirigyelné ezeket a manikűröket, sőt, egy-egy szín mintha kifejezetten az őket idézné meg. A smaragdváros zöld árnyalatai, a csillogó rózsaszín buborékok, a seprűnyélen suhanó sötét sziluettek és a rubinvörös ikonikus fénye mind megjelennek ezekben a dizájnokban.

Ha tehát szeretnéd, hogy a varázslat már a popcorn előtt elkezdődjön, válassz egy Óz birodalma inspirált manikűrt, és engedd, hogy a színek elrepítsenek a csodák világába. Mert hát mi más tenne jobban hangulatba a Wicked premierje előtt, mint egy mágiával átitatott körömszett?

Katt a galira!

