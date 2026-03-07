6 tavaszi parfüm, ami egész álló nap tartós marad

Az évszakok váltakozásával az illatunk is megújulhat. Ideje eltenni az erősebb, pézsmás, mély illatokat, hiszen ezek inkább a hűvösebb hónapokhoz passzolnak, és jöhetnek a könnyed, púderes illatokat, amelyek igazi tavaszi hangulatot árasztanak. A természet virágba borul, így szinte adja magát, hogy te is vele együtt frissülj fel és válassz valami ragyogóan üde, zöldes jegyekkel teli parfümöt, ami ráhangol a napfényesebb időszakra. A bőséges kínálat azonban megnehezíti a választást: nem könnyű eldönteni, melyik üveg ér valóban annyit, amennyit kérnek érte. Szerencsére sok parfüm megfordul a szerkesztőségben, így könnyen összeállítottuk a legtartósabb tavaszi parfümök listáját, hogy te is olyan friss és üde illatfelhőben járhass.

