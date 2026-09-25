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6 szépségápolási termék, amire megéri többet költeni
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Könnyű belecsúszni abba, hogy azt gondoljuk: ami drágább, az biztosan jobb is. Viszont ez egyáltalán nem igaz. Rengeteg pénztárcabarát termék tud ugyanolyan jól vagy akár jobban működni, mint egy luxusmárka sokszoros áron kínált megfelelője. Vannak azonban olyan szépség kategóriák, amelyeknél szerintem nem érdemes kizárólag azt nézni, melyik termék kerül a legkevesebbe. Nem feltétlenül kell luxusverziót választanod, viszont ezeknél sokkal fontosabb, hogy jól működő formulát találj, és ne csak az akciós címke döntsön.
1. Fényvédő
Ha egyetlen bőrápolási termékre kellene azt mondani, hogy ezen tényleg nem érdemes kompromisszumot kötni, nálam gondolkodás nélkül a fényvédő lenne. Nem azért, mert feltétlenül egy húszezer forintos SPF-re van szükséged. Sőt, egy megfizethető fényvédő is tökéletes választás lehet. Sokkal inkább azért, mert olyat kell találnod, amit hajlandó vagy minden egyes nap megfelelő mennyiségben használni. Ha kukacosodik a smink alatt, csípi a szemedet, zsíros érzetet hagy vagy annyira nem szereted, hogy végül inkább kihagyod, hiába volt olcsó. Nappalra legalább SPF 30-as, széles spektrumú fényvédő ajánlott, amely az UVA- és UVB-sugarak ellen is véd. A rendszeres fényvédelem nemcsak a leégés és a bőrrák kockázatának csökkentésében fontos, hanem a napfény okozta pigmentfoltok és a bőr idő előtti öregedése ellen is az egyik legfontosabb lépés. Vagyis itt az igazi luxus nem a márkanév: az a jó SPF, amit örömmel használsz minden reggel.
2. Egy jó hidratálókrém
A hidratáló tipikusan az a termék, amire elsőre könnyű azt mondani: ugyan, erre minek költenék többet? Pedig ha száraz, érzékeny vagy könnyen irritálódó a bőröd, egy rosszul megválasztott krém hamar megmutathatja, miért számít a formula. Érdemes olyan hidratálót keresni, amely kifejezetten a saját bőrtípusodra készült. Száraz bőrnél például jól jöhetnek a ceramidokat vagy hialuronsavat tartalmazó formulák, érzékeny bőrnél pedig érdemes lehet illatanyagmentes terméket választani. A sűrűbb krémek és kenőcsök általában hatékonyabban segítenek a nagyon száraz bőrön, mint a könnyű lotionök. És itt megint nem arról van szó, hogy a legdrágább tégelyt kell levenned a polcról. Inkább arról, hogy ha találsz egy hidratálót, amely mellett a bőröd komfortos, nem okoz pattanásokat és valóban szívesen használod, azon nem feltétlenül éri meg néhány száz forint miatt változtatni.
3. Hatóanyagos szérumok
Ha valahol érdemes különösen alaposan elolvasni az összetevőlistát, az a különböző hatóanyagos szérumok világa. Vegyük például a C-vitamint. Ez az egyik legtöbbet emlegetett antioxidáns a skincare-ben, és megfelelő formulában segíthet az egyenetlen bőrtónus, a pigmentfoltok és a bőröregedés bizonyos jelei ellen. Nem mindegy azonban, hogyan van csomagolva: a C-vitamin bizonyos formái fény hatására könnyen veszíthetnek a stabilitásukból, ezért például egy átlátszó üveg nem feltétlenül ideális választás. Ugyanez igaz más aktív összetevőkre is. Nem feltétlenül a látványos csomagolásért érdemes fizetni, hanem a stabil formuláért, megfelelő koncentrációért és azért, hogy a termék ne irritálja feleslegesen a bőrödet. Ráadásul sokszor pontosan itt igaz a „kevesebb több” szabály: egyetlen jól megválasztott szérum sokkal többet érhet, mint öt különböző trendi hatóanyag, amelyeket összevissza rétegezel.
4. Retinolos vagy retinoidos termék
Ha célzott bőrápolásról beszélünk, a retinoidok azon hatóanyagok közé tartoznak, amelyek mögött valóban komoly szakmai háttér áll. Használják őket többek között akné, egyenetlen pigmentáció és a bőröregedés bizonyos jelei ellen is.
Viszont pont emiatt ez az a kategória, ahol szerintem nem érdemes egy random, virális terméket bedobni a kosárba csak azért, mert olcsó vagy éppen mindenhol azt látod. Fontos a megfelelő erősség, a formula és az is, hogyan építed be a rutinodba, ugyanis a retinoidok irritációt és szárazságot is okozhatnak. Ha még soha nem használtál retinolt, érdemes alacsonyabb erősséggel kezdeni, fokozatosan bevezetni, és mellé hidratálót, nappal pedig fényvédőt használni. Terhesség alatt pedig a retinoidok használata nem ajánlott. Itt tehát megint nem az ár a kulcs, hanem az, hogy megbízható, megfelelően formulázott terméket válassz a saját bőrödnek megfelelő erősséggel.
5. Alapozó és korrektor
Sminkből rengeteg olyan termék van, amin szerintem nyugodtan lehet spórolni – egy fantasztikus drogériás szempillaspirál vagy pirosító simán megszorongathatja a luxusverziókat. Az alapozó és a korrektor azonban más történet lehet, főleg akkor, ha szinte minden nap használod őket. Ezek órákon keresztül közvetlenül az arcodon vannak, ezért nemcsak az számít, hogyan mutatnak, hanem az is, hogyan viselkednek a bőrödön.
Pattanásokra hajlamos bőrnél például érdemes pórusokat nem eltömítő formulát keresni. Bizonyos kozmetikumok ugyanis ronthatják vagy előidézhetik az apró pattanásokat. Ha találsz egy alapozót, amely egész nap szépen mutat, tökéletesen passzol a bőrtónusodhoz, nem oxidálódik és a bőröd is szereti, szerintem ez pontosan az a beauty-termék, amelyből nem feltétlenül kell mindenáron olcsóbb alternatívát keresni.
6. Hővédő és leave-in hajápoló
Ha rendszeresen használod a hajszárítót, hajvasalót vagy göndörítőt, a hővédőnek körülbelül ugyanúgy alapdarabnak kellene lennie a hajápolási rutinodban, mint a fényvédőnek a skincare-ben. A túl magas hő károsíthatja a hajszálakat, ezért a szakmai ajánlások nemcsak azt javasolják, hogy alacsonyabb vagy közepes hőfokon formázd a hajadat, hanem azt is, hogy használj hővédő terméket.
Egy jó leave-in ápoló ráadásul több feladatot is elvégezhet egyszerre: megkönnyítheti a kifésülést, mérsékelheti a szöszösödést, puhábbá teheti a hajszálakat, bizonyos formulák pedig hővédelmet is biztosítanak. Különösen jól jöhet festett, hosszú, száraz vagy rendszeresen hővel formázott haj esetében.
Pont ezért ezen a kategórián én nem feltétlenül spórolnék. Ha drága hajfestésre, balayage-ra vagy rendszeres szalonkezelésekre költesz, nincs sok értelme otthon folyamatosan extra hőterhelésnek kitenni a hajadat anélkül, hogy legalább valamennyire védenéd.
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