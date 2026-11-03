Ez az 5 típusú parfüm akkora trend lesz a következő hetekben, MINDENKI akar majd egyet közülük

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, nemcsak a ruhatárunkat, hanem a parfümjeinket is szívesen lecseréljük. A könnyed, citrusos és friss nyári illatok helyét ilyenkor átveszik a melegebb, karakteresebb kompozíciók, amelyek tökéletesen passzolnak a kötött pulóverekhez, a puha sálakhoz és az őszi hangulathoz. És bár a vanília, a pézsma vagy a fás jegyek szinte minden évben visszatérnek, 2026-ban ezek is egészen új oldalukat mutatják meg.

Az idei szezonban ugyanis a parfümök egyre inkább az érzésekről és az emlékekről szólnak. Egyes illatok a kedvenc kávézód hangulatát idézik, mások olyan puhák és megnyugtatók, mint egy kasmírpulóver, de az édességek és a gyümölcslekvárok inspirálta kompozíciók is egyre népszerűbbek.

Összegyűjtöttünk öt illattrendet, ami meghatározza 2026 őszét

1. Kifinomult gourmand illatok



Ha imádod az édes parfümöket, akkor ez a trend garantáltan a kedvenced lesz! A gourmand illatok, vagyis azok a parfümök, amelyek különféle édességekre és finomságokra emlékeztetnek, már évek óta népszerűek, idén ősszel azonban egy sokkal kifinomultabb oldalukat mutatják meg. A klasszikus, cukros vaníliás illatok helyett most a gazdagabb, krémesebb és összetettebb kompozíciók kerülnek előtérbe. Gondolj csak a csokoládéra, a datolyára, a mályvacukorra vagy a fűszeres chai lattéra! Ezek a jegyek továbbra is édesek, de már nem feltétlenül azt az érzést keltik, mintha egy cukrászdába léptél volna be. Sokkal inkább melegséget, eleganciát és egy kis luxust sugároznak. Ha tehát szereted a vaníliás illatokat, de valami különlegesebbre vágysz, érdemes a borostyános, fűszeres változatok között keresgélned.

2. Tejes, krémes és magvas illatok

Elsőre talán furcsán hangzik, de idén ősszel a tej, a mandula, a mogyoró és a pisztácia is a parfümvilág legizgalmasabb illatjegyei közé tartozik. Ezek a kompozíciók nem feltétlenül olyan édesek, mint a hagyományos gourmand parfümök, sokkal inkább lágyak, krémesek és különösen otthonos hangulatot árasztanak. A tejes illatjegyek például selymesebbé tehetnek egy parfümöt, míg a mandula vagy a pisztácia egy kis különlegességet adhat neki. Ráadásul ezek a jegyek remekül működnek a fás és virágos összetevőkkel is, így akkor is jó választást jelenthetnek, ha nem rajongsz a kifejezetten édes illatokért. Az ilyen parfümökben éppen az a legjobb, hogy egyszerre különlegesek és visszafogottak, ezért a hétköznapokra is tökéletesek lehetnek.

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3. Lekváros, gyümölcsös parfümök

A gyümölcsös illatok eddig is népszerűek voltak, de idén ősszel egészen új formában térnek vissza. A friss, citrusos vagy könnyed gyümölcsös kompozíciók helyett most a gazdag, lédús, szinte lekvárra emlékeztető illatok kerülnek előtérbe. A málna, a szeder és az eper különösen nagy kedvencnek számítanak, de a füge és a gránátalma is egyre több parfümben jelenik meg.

Ezek az illatok sokkal mélyebbek és karakteresebbek, mint a megszokott nyári gyümölcsös parfümök, ezért a hidegebb hónapokban is remekül működnek. A füge például egy kicsit földesebb, zöldebb hatást adhat a kompozíciónak, míg a gránátalma savanykás édességével teszi izgalmasabbá azt. Ha szereted a nőies, játékos parfümöket, de őszre valami különlegesebbet keresel, ez a trend neked szól.

4. Kávés és teás illatok

Ha számodra nincs is jobb egy forró kávénál egy hűvös őszi reggelen, akkor ezt a trendet imádni fogod! A kávé és a tea ugyanis idén ősszel nemcsak a bögrénkben, hanem a parfümjeinkben is főszerepet kap. Ráadásul a két illat egészen más hangulatot képvisel, így attól függően választhatsz közülük, hogy éppen mire vágysz. A kávés parfümök általában melegek, gazdagok és karakteresek, különösen akkor, ha vaníliával, csokoládéval vagy krémes jegyekkel kombinálják őket. Egy jól eltalált kávés illat például a frissen készült tiramisu hangulatát is felidézheti, anélkül hogy túlságosan édes lenne. A teás kompozíciók ezzel szemben könnyedebbek, nyugodtabbak és sokszor egy elegáns spa hangulatát idézik. Ha szereted a friss, megnyugtató illatokat, érdemes a teás változatok között keresgélned, míg egy karakteresebb, őszi parfümhöz a kávés jegyek lehetnek tökéletesek.

5. Mély, fás és fűszeres illatok

A fás parfümök szinte minden ősszel visszatérnek, idén azonban ezek is egy kicsit izgalmasabbá válnak. A klasszikus szantálfa és cédrus mellett most a gazdagabb, karakteresebb összetevők kerülnek előtérbe, például az oud, a mahagóni, a bőrös illatjegyek és a különféle fűszerek. A fahéj, a kardamom vagy akár a rumos jegyek különösen jól passzolnak ezekhez a mély, meleg kompozíciókhoz, amelyek egyszerre lehetnek érzékiek és elegánsak. A szakértők szerint az idei fás parfümök már nem feltétlenül a megszokott, száraz illatvilágot képviselik, hanem sokkal gazdagabb, összetettebb élményt nyújtanak. Ha szereted az igazán karakteres parfümöket, amelyeknek még órákkal később is érezhető az illata, érdemes ebben a kategóriában keresgélned, bár a tartósság természetesen az adott parfüm összetételétől is függ.

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