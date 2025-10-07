6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

A frizuraválasztás sokkal többet számít, mint elsőre gondolnánk, hiszen képes megváltoztatni az arcunkat is. Egy jó fazon optikailag karcsúbbá teszi a vonásokat, frissebb és harmonikusabb összhatást ad. Nézzük is, melyek azok a frizurák, amelyek valóban keskenyebb arcot varázsolnak.
Mielőtt rátérnénk azonban, fontos megemlíteni, hogy a megfelelő frizura mellett apró trükkökkel is erősíthetjük a hatást. A túl rövid, állig érő egyenes bob gyakran inkább szélesíti az arcot, ezért jobb kerülni. A fejtetőn megemelt volumen mindig nyújtja a vonásokat, a sötétebb árnyalatok pedig optikailag karcsúsítanak, az oldalválaszték pedig szinte minden esetben előnyösebb a középválasztéknál.
Egy jól megválasztott frizura tehát képes karcsúbbá tenni az arcot, fiatalítani, és magabiztosabbá tenni. Ha bizonytalan vagy, érdemes fodrászhoz fordulni, aki az arcformádhoz és a hajtípusodhoz leginkább illő megoldást ajánlja majd.
