6 bob frizuratrend a '90-es évekből, amely ma is friss és divatos

A szépség trendek köztudottan újra és újra visszatérnek és a ’90-es évek frizurái most különösen erősen tartják magukat. Különösen a bob fazon éli újra fénykorát, méghozzá modernebb, frissebb formában, mint valaha. Olyan ’90-es évekbeli ikonok inspirációjával, mint Jennifer Aniston, Drew Barrymore vagy Naomi Campbell, nem meglepő, hogy ezek a rövid hajviseletek ismét reneszánszukat élik.

A bob ugyanis iszonyat időtálló, de ez már többször is kiderült, hiszen évek óta trendi a bob. A buborék bobtól a kifelé pödört bobig rengeteg változat tért vissza a trendek közé. Lehet letisztult és elegáns, kócos és laza vagy éppen merész és karakteres, a bob szinte bármilyen stílushoz és arcformához igazítható. Nem véletlen, hogy a hírességek is előszeretettel választják, hiszen trendi és könnyen variálható.

Szóval, ha egy kis változásra vágysz, de nem szeretnél túl drasztikus lépést, akkor egy jól eltalált bob fazon tökéletes választás lehet. Összegyűjtöttük a kedvenceinket, hogy inspirációt adjunk a leendő következő frizurádhoz.

Katt a galériára!

Galéria / 6 kép 6 '90-es évekbeli bob frizuratrend, amelyek ma is frissek és divatosak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria