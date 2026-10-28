5 szempillaspirál 7 ezer Ft alatt, ami eszméletlenül látványos szemeket varázsol

Egy szempillaspirál igazi game changer lehet a sminkrutinodban. Néhány mozdulat, és a tekinteted máris nyitottabbnak, a pilláid pedig hosszabbnak, dúsabbnak és íveltebbnek tűnhetnek. Persze nem mindegy, hogy milyen hatásra vágysz: vannak, akik a természetes, szépen szétválasztott pillákra esküsznek, míg mások a drámai volument és a látványos hosszabbítást keresik.

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forrás: joynapok.hu

Mutatunk öt szempillaspirált, amelyre érdemes lecsapnod, és azt is kiszámoltuk, pontosan mennyit spórolhatsz a kuponokkal!

1. Annabelle Minerals Serum Mascara

Az Annabelle Minerals 20%-os kuponjával a szempillaspirált most 7590 Ft helyett mindössze 6072 Ft-ért szerezheted be.

Ha olyan szempillaspirált keresel, amely a sminkelés mellett az ápolásra is hangsúlyt fektet, az Annabelle Minerals Serum Mascara jó választás lehet. A termék különlegessége, hogy a szempillaspirál és a szérum tulajdonságait ötvözi, így azoknak is érdekes lehet, akik szeretik a beauty-rutinjukba beépíteni az ápoló formulákat. A márka természetes összetevőkre építő szemlélete pedig különösen vonzó lehet a tudatos kozmetikumválasztóknak.

forrás: Annabelle Minerals

2. Lancôme Lash Idôle Flutter Extension szempillaspirál utazóméret

A Marionnaud 30%-os kuponjával a szempillaspirált most 9200 Ft helyett mindössze 6440 Ft-ért szerezheted be.

Ha a hosszú, legyezőszerű pillák a gyengéid, a Lancôme Lash Idôle Flutter Extension könnyen a sminktáskád egyik kedvence lehet. Az ultravékony, nanosörtés kefét úgy alakították ki, hogy a legapróbb pillákat is elérje, miközben segít szétválasztani és látványosan meghosszabbítani őket. A formula a márka ígérete szerint akár 24 órán át tartó hatást biztosít, ráadásul rétegezhető is, így a visszafogottabb nappali sminkektől a drámaibb esti megjelenésig sokféleképpen használhatod. Az utazóméret pedig különösen praktikus, ha először próbálnád ki, vagy szereted, ha a kedvenc beautytermékeid mindig kéznél vannak.

forrás: Marionnaud

3. Marionnaud 1984 Makeup Prestige Black szempillaspirál

A Marionnaud 30%-os kuponjával a szempillaspirált most 7300 Ft helyett mindössze 5110 Ft-ért szerezheted be.

A szempillaspirál azoknak lehet tökéletes választás, akik szeretik a precízen definiált, szépen elválasztott pillákat. A kerekített kefét úgy tervezték, hogy kövesse a szempillák természetes ívét, így segít egyenletesen felvinni a festéket, és elkerülni a csomósodást. A formula több rétegben is használható, ezért attól függően alakíthatod a végeredményt, hogy természetesebb vagy hangsúlyosabb pillákat szeretnél. A mélyfekete szín ráadásul szépen kiemeli a tekintetet, miközben a márka szerint a festék tartós, nem morzsolódik, és sminklemosóval könnyedén eltávolítható.

forrás: Marionnaud

4. NAM Temptation Volume Drama szempillaspirál

A Marionnaud 30%-os kuponjával a szempillaspirált most 4300 Ft helyett mindössze 3010 Ft-ért szerezheted be.

Vannak napok, amikor egy egészen természetes sminkre vágyunk, máskor viszont szeretnénk, ha a szempilláink lennének a megjelenésünk főszereplői. A NAM Temptation Volume Drama már a nevével is elárulja, hogy a hangsúlyos, volumenes pillák szerelmeseinek készült. Ha szereted a karakteres szemsminkeket, a füstös szemhéjpúdert vagy a klasszikus tusvonalat, egy dúsító hatású szempillaspirál remekül kiegészítheti ezeket a lookokat.

forrás: Marionnaud

5. NAM Make Me High szempillaspirál

A Marionnaud 30%-os kuponjával a szempillaspirált most 3900 Ft helyett mindössze 2730 Ft-ért szerezheted be.

Ha inkább a szépen ívelt, látványosan megemelt pillákat részesíted előnyben, akkor a NAM Make Me High szempillaspirálra érdemes vetned egy pillantást. A vegán formula a márka leírása szerint erőteljes göndörítő hatást kínál, miközben mélyfekete színnel emeli ki a szempillákat. Különösen jól jöhet, ha szeretnéd, hogy a tekinteted nyitottabbnak hasson, de nem feltétlenül akarsz minden reggel bonyolult szemsminkkel bajlódni. Ráadásul az öt ajánlott termék közül ez kerül a legkevesebbe a kuponkedvezmény levonása után.

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