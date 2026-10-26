5 elektronikai kütyü, amire minden nőnek szüksége van a szépségápolásban

Valljuk be, kevés jobb érzés van annál, mint amikor úgy sikerül beszárítanod a hajad, mintha most léptél volna ki a fodrásztól, vagy amikor a reggeli készülődésből sikerül lefaragnod tíz értékes percet. Ehhez pedig nem feltétlenül van szükséged egy egész szépségszalon felszerelésére, elég néhány olyan elektronikai eszköz, ami valóban megkönnyíti a mindennapjaidat.

Ráadásul a megfelelő beauty kütyük nem csupán kényelmesebbé tehetik a rutinodat, hanem bizonyos kozmetikai kezelések otthoni alternatíváit is kínálhatják. Ha pedig már egy ideje szemezel egy új hajformázóval, epilátorral vagy elektromos fogkefével, most különösen érdemes átgondolnod, melyikre lenne igazán szükséged.

Ugyanis hamarosan itt vannak a Joy-napok! November 12. és 15. között ismét érkezik az év egyik legjobban várt kuponos vásárlási eseménye, ahol akár 50%-os kedvezményekkel vásárolhatsz több mint 1000 üzletben és online. Ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy beszerezd azokat a szépségápolási eszközöket, amelyeket már régóta kinéztél magadnak.

1. Hajszárító

A hajszárító az egyik legfontosabb szépségápolási eszköz, amire tényleg megéri beruházni. A modern készülékek között már olyanokat is találsz, amelyek többféle hőmérséklet- és sebességfokozattal, ionos technológiával vagy diffúzorral rendelkeznek, így könnyebben a hajtípusodhoz igazíthatod a hajszárítást. A göndör tincsekkel rendelkezőknek például a diffúzor lehet igazi game changer, míg a simább, fényesebb hatásra vágyóknak egy szűkítőfejes hajszárító lehet hasznos.

Persze az sem mindegy, mennyire kényelmes használni az eszközt, különösen akkor, ha hosszú vagy dús hajad van. Érdemes könnyű, jól kézre álló készüléket választanod, amely hideglevegő-funkcióval is rendelkezik, hiszen ez segíthet a frizura végső formázásában.

A Sencor kínálatában pedig, most érdemes körülnézned, hiszen a Joy-napok alatt 20%-os kupon is rendelkezésedre áll a márkához. Így a következő hajszárítód beszerzését akár kedvezményes vásárlással is összekötheted, amennyiben a kiválasztott modell megfelel a kupon feltételeinek.

2. Többfunkciós hajformázó

Egyik nap tökéletesen egyenes hajra vágysz, másnap hollywoodi loknikat szeretnél, hétvégére pedig jöhet a dús, beszárított frizura? Pontosan ezért lehet jó befektetés egy többfunkciós hajformázó. A különböző cserélhető fejekkel ellátott készülékek segítségével akár többféle frizurát is elkészíthetsz anélkül, hogy külön hajgöndörítőt, hajsimító kefét és körkefés hajformázót kellene beszerezned.

Különösen praktikusak lehetnek a levegős hajformázók, amelyekkel a még enyhén nedves tincseidet is formázhatod, persze mindig az adott készülék használati útmutatójának megfelelően. Ha gyakran készíted el otthon a frizurádat, egy ilyen eszköz hamar a reggeli rutinod kedvencévé válhat.

A MediaMarktnál a Joy-napok alatt a megjelölt szépségápolási készülékekre 25%-os kupon is vár. Érdemes ezért a hajformázók között is szétnézned, és ellenőrizned, mely modellekre érvényes a kedvezmény.

3. Epilátor

Ha eleged van abból, hogy néhány naponta újra elő kell venned a borotvát, egy epilátor jó alternatíva lehet. A készülék a szőrszálakat a gyökerüknél távolítja el, így a sima bőr érzése általában tovább tart, mint borotválkozás után. Ráadásul a modernebb modellek között már olyanokat is találhatsz, amelyeket zuhanyzás közben használhatsz, több sebességfokozattal rendelkeznek, vagy különböző testtájakhoz kialakított fejekkel érkeznek.

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4. Elektromos arctisztító kefe

A dupla arctisztítás, a szérumok és a hidratálókrémek mellett ma már különböző elektronikai készülékekkel is kiegészítheted az arcápolási rutinodat. Az elektromos arctisztító kefék például rezgő vagy forgó mozgással segítenek eltávolítani a bőr felszínéről a szennyeződéseket, a felesleges faggyút és a sminkmaradványokat.

Fontos azonban, hogy az ilyen eszközök nem nélkülözhetetlenek az alapos arctisztításhoz, és nem is minden bőrtípus tolerálja őket egyformán. Ha érzékeny, irritációra hajlamos vagy gyulladt pattanásokkal küzdő bőröd van, a mechanikai tisztítás akár ronthat is a helyzeten. Ha viszont a bőröd jól reagál rá, egy kíméletes, megfelelően használt készülék kellemes kiegészítője lehet az esti beauty rituálédnak.

És nemcsak hajformázókból érdemes válogatnod a Joy-napok alatt! A MediaMarkt 20%-os szépségápolási kuponjával egy kiválasztott, a kedvezménybe bevont arctisztító készüléket is kedvezőbb áron szerezhetsz be.

5. Elektromos fogkefe

A szépségápolás nem ér véget a hajadnál és az arcbőrödnél, hiszen az ápolt mosoly legalább olyan fontos része a megjelenésednek. Egy elektromos fogkefe különösen hasznos lehet, ha szeretnél még nagyobb figyelmet fordítani a szájhigiéniádra. Egyes készülékek nyomásérzékelővel, időzítővel és különböző tisztítási módokkal is rendelkeznek, amelyek segíthetnek a megfelelő fogmosási technika kialakításában. A jó hír, hogy ehhez nem feltétlenül kell a legdrágább modellt választanod. Már egy egyszerűbb, puha sörtéjű fejjel rendelkező elektromos fogkefe is jó döntés lehet, ha megfelelően és rendszeresen használod. A napi kétszeri, fluoridos fogkrémmel történő fogmosást és a fogköztisztítást természetesen ez sem helyettesíti, de könnyebbé teheti az alapos tisztítást.

Egy minőségi elektromos fogkefe hosszú távon is hasznos befektetés lehet, így ha a következő hónapokban tervezel váltani, érdemes megvárnod a Joy-napokat. A MediaMarkt 25%-os, megjelölt szépségápolási eszközökre érvényes kuponját is csekkold, hátha pont a kiszemelt készülékedre használhatod fel!

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