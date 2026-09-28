Promóciók
5 dolog, amivel észrevétlenül tönkreteheted a szempilláidat
Forrás: Getty Images
A női mellnek 9 típusát különböztetik meg – neked melyik van?
Nem csak az számít, milyen méretű melltartót hordasz: a mellformád is sokat elárulhat arról, melyik fazon lesz számodra a legkényelmesebb és legelőnyösebb.
Heti horoszkóp szeptember 28-október 4.: a Vízöntők kiönthetik a szívüket valakinek, a Halaknak érdemes tudatosabban élniük
A csillagok az előtted álló hétre is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!
2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük
Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.
6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is
Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.
Ha a szempilláinkról van szó, általában azt keressük, mit lehetne még hozzáadni a rutinunkhoz. Jobb spirált, új szérumot, látványosabb göndörítőt vagy éppen műszempillát. Pedig legalább ennyire fontos lenne az is, hogy mit ne csináljunk velük.
A szempillák ugyanis ugyanúgy sérülhetnek, kiszáradhatnak és töredezhetnek, mint a hajszálak. Ráadásul a szemkörnyék különösen érzékeny terület, így az agresszív sminklemosástól kezdve egy régi spirálig több olyan apróság is bekerülhet a rutinunkba, amely hosszabb távon nem feltétlenül tesz jót nekik.
Ráadásul van pár egészen egyszerű szabály, amit érdemes lenne időnként mindannyiunknak betartani.
1. Túl sokáig használod ugyanazt a szempillaspirált
Tudjuk, milyen nehéz megválni attól a spiráltól, amely végre tényleg szépen hosszabbít, nem pereg és még a keféje is tökéletes. Ettől függetlenül nem érdemes addig használni, amíg már szinte ki kell kaparni belőle az utolsó csepp festéket is. A szakértő szerint a szempillaspirált nagyjából háromhavonta érdemes lecserélni. Nemcsak azért, mert idővel kiszárad és nehezebb vele szép eredményt elérni, hanem azért is, mert a használat során baktériumok kerülhetnek a tubusba.
A régi, kiszáradt formula ráadásul sokszor keményebbé teszi a szempillákat, ami növelheti a töredezés esélyét. Ha tehát már morzsálódik, furcsa lett az illata vagy egyszerűen hónapok óta ott lapul a neszesszeredben, ideje lehet búcsút mondani neki.
2. Túl agresszíven távolítod el a szemsminket
Este fél tizenkettőkor valószínűleg senki sem akar hosszú percekig finoman masszírozni egy vattakoronggal, mégis érdemes ellenállni annak, hogy egyszerűen ledörzsöld a vízálló spirált. A dörzsölés és húzás mechanikai terhelést jelent a szempillák számára, így nem meglepő, ha sminklemosás után időnként több kihullott szálat is találsz a vattakorongon. A különösen tartós, vízálló formulák ráadásul eleve nehezebben távolíthatók el. A szakértő ezért azt javasolja, hogy vízálló szempillaspirálnál olyan lemosót válassz, amely képes feloldani a formulát anélkül, hogy erősen dörzsölnöd kellene a szemet. A könnyebben eltávolítható tubing mascarák szintén kíméletesebb opciót jelenthetnek, hiszen ezeket általában meleg vízzel is könnyebb leoldani. A szabály tehát egyszerű: ne húzd, ne tépd és ne dörzsöld a szempilláidat csak azért, mert gyorsan szeretnél végezni.
3. Nem figyelsz arra, mi van a szemkörnyékedre kerülő termékekben
Nem minden olyan termék, amely teljesen rendben működik az arc többi részén, ideális közvetlenül a szem környékére is. Bizonyos, erősen szárító összetevők például fokozhatják a szempillák kiszáradását, ez pedig könnyebben vezethet töredezéshez.
Egyes szárító alkoholok érzékenyek a szem és a törékeny szempillákra. Érdemes megnézni emiatt az összetevőket mielőtt rendszeresen használni kezdesz valamit a szemkörnyéken. Ugyanez igaz a tisztításra is. Ha bármilyen termék csíp, vörösséget vagy irritációt okoz, azt természetesen nem érdemes tovább használni.
4. Túlzásba viszed a szempillagöndörítést
A szempillagöndörítő nagyjából tíz másodperc alatt képes sokkal nyitottabbá tenni a tekintetet, ezért nem meglepő, hogy sokaknál a napi sminkrutin alapdarabja lett. A túl erős vagy túl gyakori használat azonban már más történet. A mechanikai nyomás gyengítheti és megtörheti a szempillákat, a szakértő pedig különösen a melegíthető szempillagöndörítőkkel kapcsolatban int óvatosságra.
Ha mégsem szeretnél lemondani róla, legalább ne szorítsd hosszú másodpercekig teljes erőből a pillákat, és lehetőleg ne már megszáradt spirál fölött kezdd el göndöríteni őket. A megkeményedett festék miatt ugyanis a szálak kevésbé rugalmasak, ezért könnyebben megtörhetnek.
5. Soha nem adsz nekik pihenőnapot
A szakértő szerint az egyik legjobb dolog, amit időnként tehetsz a szempilláiddal, hogy egyszerűen nem teszel rájuk semmit. Vagyis néha hagyd ki a spirált, a műszempillát, a göndörítést és mindent, ami folyamatos mechanikai vagy kozmetikai terhelést jelent. A szakértő akár két-három teljesen spirálmentes napot is javasol időnként.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük
Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.
Megtaláltuk! Íme a frufru, ami MINDENKINEK jól áll
Ha régóta gondolkodsz a frufrun, de félsz attól, hogy túl sok lesz vele a macera, a függönyfrufru lehet az a kompromisszum, amit kerestél.
5 szett az idei MTV VMA-ról, amitől leesett az állunk
Taylor Swift elegáns ruhájától LISA merész piros szettjéig összegyűjtöttük az idei MTV VMA öt legemlékezetesebb megjelenését.
Sztárpasik, akiknek a valódi barátnőjét durván zaklatják a rajongók - pusztán azért, mert együtt vannak
Az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy a rajongás átcsap valami sokkal kellemetlenebbe, főleg az online térben. És ezt több sztárpasi barátnője is megtapasztalta. Az alábbi történetek egyenesen döbbenetesek!
6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is
Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.
Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!