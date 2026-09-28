Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

5 dolog, amivel észrevétlenül tönkreteheted a szempilláidat

#arcápolás
#szempillaspirál
#Szempilla
#szemkörnyék
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 25. 13:15

Forrás: Getty Images

5 dolog, amivel észrevétlenül tönkreteheted a szempilláidat
A nap cikke

A női mellnek 9 típusát különböztetik meg – neked melyik van?

Nem csak az számít, milyen méretű melltartót hordasz: a mellformád is sokat elárulhat arról, melyik fazon lesz számodra a legkényelmesebb és legelőnyösebb.

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...
Olvasd el!

Heti horoszkóp szeptember 28-október 4.: a Vízöntők kiönthetik a szívüket valakinek, a Halaknak érdemes tudatosabban élniük

A csillagok az előtted álló hétre is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek

A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük

Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.

Olvasd el!

6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is

Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.

Olvasd el!

6 trend, amit idén ősszel biztosan hordani fogok

Ha van évszak, amikor igazán szeretek öltözködni, az egyértelműen az ősz: idén pedig ez a hat trend az, amit biztosan rengeteget fogok viselni.

Facebook
Twitter
Pinterest
A hosszú, dús szempillákhoz nem feltétlenül még egy új szérumra van szükséged.

Ha a szempilláinkról van szó, általában azt keressük, mit lehetne még hozzáadni a rutinunkhoz. Jobb spirált, új szérumot, látványosabb göndörítőt vagy éppen műszempillát. Pedig legalább ennyire fontos lenne az is, hogy mit ne csináljunk velük.

A szempillák ugyanis ugyanúgy sérülhetnek, kiszáradhatnak és töredezhetnek, mint a hajszálak. Ráadásul a szemkörnyék különösen érzékeny terület, így az agresszív sminklemosástól kezdve egy régi spirálig több olyan apróság is bekerülhet a rutinunkba, amely hosszabb távon nem feltétlenül tesz jót nekik.

Ráadásul van pár egészen egyszerű szabály, amit érdemes lenne időnként mindannyiunknak betartani.

1. Túl sokáig használod ugyanazt a szempillaspirált

Tudjuk, milyen nehéz megválni attól a spiráltól, amely végre tényleg szépen hosszabbít, nem pereg és még a keféje is tökéletes. Ettől függetlenül nem érdemes addig használni, amíg már szinte ki kell kaparni belőle az utolsó csepp festéket is. A szakértő szerint a szempillaspirált nagyjából háromhavonta érdemes lecserélni. Nemcsak azért, mert idővel kiszárad és nehezebb vele szép eredményt elérni, hanem azért is, mert a használat során baktériumok kerülhetnek a tubusba.

A régi, kiszáradt formula ráadásul sokszor keményebbé teszi a szempillákat, ami növelheti a töredezés esélyét. Ha tehát már morzsálódik, furcsa lett az illata vagy egyszerűen hónapok óta ott lapul a neszesszeredben, ideje lehet búcsút mondani neki.

2. Túl agresszíven távolítod el a szemsminket

Este fél tizenkettőkor valószínűleg senki sem akar hosszú percekig finoman masszírozni egy vattakoronggal, mégis érdemes ellenállni annak, hogy egyszerűen ledörzsöld a vízálló spirált. A dörzsölés és húzás mechanikai terhelést jelent a szempillák számára, így nem meglepő, ha sminklemosás után időnként több kihullott szálat is találsz a vattakorongon. A különösen tartós, vízálló formulák ráadásul eleve nehezebben távolíthatók el. A szakértő ezért azt javasolja, hogy vízálló szempillaspirálnál olyan lemosót válassz, amely képes feloldani a formulát anélkül, hogy erősen dörzsölnöd kellene a szemet. A könnyebben eltávolítható tubing mascarák szintén kíméletesebb opciót jelenthetnek, hiszen ezeket általában meleg vízzel is könnyebb leoldani. A szabály tehát egyszerű: ne húzd, ne tépd és ne dörzsöld a szempilláidat csak azért, mert gyorsan szeretnél végezni.

3. Nem figyelsz arra, mi van a szemkörnyékedre kerülő termékekben

Nem minden olyan termék, amely teljesen rendben működik az arc többi részén, ideális közvetlenül a szem környékére is. Bizonyos, erősen szárító összetevők például fokozhatják a szempillák kiszáradását, ez pedig könnyebben vezethet töredezéshez.

Egyes szárító alkoholok érzékenyek a szem és a törékeny szempillákra. Érdemes megnézni emiatt az összetevőket mielőtt rendszeresen használni kezdesz valamit a szemkörnyéken. Ugyanez igaz a tisztításra is. Ha bármilyen termék csíp, vörösséget vagy irritációt okoz, azt természetesen nem érdemes tovább használni.

4. Túlzásba viszed a szempillagöndörítést

A szempillagöndörítő nagyjából tíz másodperc alatt képes sokkal nyitottabbá tenni a tekintetet, ezért nem meglepő, hogy sokaknál a napi sminkrutin alapdarabja lett. A túl erős vagy túl gyakori használat azonban már más történet. A mechanikai nyomás gyengítheti és megtörheti a szempillákat, a szakértő pedig különösen a melegíthető szempillagöndörítőkkel kapcsolatban int óvatosságra.

Ha mégsem szeretnél lemondani róla, legalább ne szorítsd hosszú másodpercekig teljes erőből a pillákat, és lehetőleg ne már megszáradt spirál fölött kezdd el göndöríteni őket. A megkeményedett festék miatt ugyanis a szálak kevésbé rugalmasak, ezért könnyebben megtörhetnek.

5. Soha nem adsz nekik pihenőnapot

A szakértő szerint az egyik legjobb dolog, amit időnként tehetsz a szempilláiddal, hogy egyszerűen nem teszel rájuk semmit. Vagyis néha hagyd ki a spirált, a műszempillát, a göndörítést és mindent, ami folyamatos mechanikai vagy kozmetikai terhelést jelent. A szakértő akár két-három teljesen spirálmentes napot is javasol időnként.

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...
Kép
Életmód

2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük

Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.

Kép
Szépség

Megtaláltuk! Íme a frufru, ami MINDENKINEK jól áll

Ha régóta gondolkodsz a frufrun, de félsz attól, hogy túl sok lesz vele a macera, a függönyfrufru lehet az a kompromisszum, amit kerestél.

Kép
Sztárok

5 szett az idei MTV VMA-ról, amitől leesett az állunk

Taylor Swift elegáns ruhájától LISA merész piros szettjéig összegyűjtöttük az idei MTV VMA öt legemlékezetesebb megjelenését.

Kép
Sztárok

Sztárpasik, akiknek a valódi barátnőjét durván zaklatják a rajongók - pusztán azért, mert együtt vannak

Az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy a rajongás átcsap valami sokkal kellemetlenebbe, főleg az online térben. És ezt több sztárpasi barátnője is megtapasztalta. Az alábbi történetek egyenesen döbbenetesek!

Kép
Sztárok

6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is

Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek

A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!