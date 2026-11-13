5 csodálatos parfüm, ami most 30 ezer Ft alatt lehet a tiéd a Joy-napokon

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Egy jó parfüm sokkal több, mint a szépségrutinod utolsó lépése. Képes feldobni a hangulatodat, magabiztosabbá tenni, és akár évekkel később is felidézni egy-egy különleges emléket. Nem véletlen, hogy sokan hosszú ideig keresik a tökéletes signature scentet, vagyis azt a bizonyos illatot, ami szinte a személyiségük részévé válik. A legnépszerűbb designer parfümökért azonban gyakran mélyen a pénztárcádba kell nyúlnod, különösen akkor, ha a legismertebb luxusmárkák kínálatából válogatsz. Szerencsére most itt a tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit felfrissítsd a parfümkollekciódat, vagy akár előre beszerezd a karácsonyi ajándékokat! November 12. és 15. között ismét érkeznek a Joy-napok, amikor több mint 1000 üzletben és online is kedvezmények várnak rád, akár 50%-os ajánlatokkal. A Marionnaudnál pedig, ha két terméket veszel, akkor 30% kedvezményt kapsz!! Így több olyan ikonikus női illatot is találtunk, amelynek 30 ml-es, illetve 25 ml-es változata a megjelenített kedvezményes árakon 30 ezer forint alatt elérhető.
Ha tehát egy igazán nőies parfümre vágysz, az alábbi öt illatot mindenképpen érdemes felírnod a kívánságlistádra.
1. Nina Ricci L'Air du Temps Eau de Parfum
Egy igazi vintage gyöngyszem, amelyben a szegfű fűszeres karaktere és a lágy virágos jegyek találkoznak. Elegáns, romantikus és tökéletes annak, aki valami egészen mást keres, mint a mai édes parfümök.
28 900 Ft helyett csak 20 230 Ft.
2. Lancôme La Nuit Trésor Vanille Noire Eau de Parfum
Ha imádod a vaníliás parfümöket, de valami különlegesebbre vágysz a megszokott, édes illatoknál, akkor ez könnyen az új kedvenceddé válhat. A madagaszkári Bourbon vanília, a damaszkuszi rózsa és a fás akkordok egy mély, érzéki és titokzatos illatot alkotnak, amely különösen jól illik a hidegebb hónapokhoz. Egy romantikus vacsorához vagy elegáns esti programhoz is tökéletes választás.
34 300 Ft helyett csak 24 010 Ft.
3. Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum
Ha szereted az édes, gourmand illatokat, de nem akarsz egy újabb tucatparfümöt, a Devotion remek választás lehet. A kandírozott citrusok, a narancsvirág és a vanília különleges kombinációja egy krémes, meleg, szinte desszertszerű illatot eredményez. Igazi bekuckózós kedvenc, amely egyszerre játékos és elegáns.
33 200 Ft helyett csak 23 240 Ft.
4. Nina Ricci Nina Le Parfum Eau de Parfum
Ha szereted a gyümölcsös, mégis elegáns illatokat, a Nina Le Parfum könnyen az új kedvenceddé válhat. A zöldalma frissessége, a tubarózsa nőiessége és a borostyános-fás jegyek melegsége egy igazán izgalmas, modern kompozíciót alkotnak. Egyszerre játékos, érzéki és kifinomult, így tökéletes választás lehet akkor is, ha egy különleges hétköznapi illatot keresel. A Nina Ricci ikonikus alma alakú üvege pedig önmagában is gyönyörű!
28 400 Ft helyett csak 19 880 Ft.
5. Rabanne Fame Fame in Love Parfum Elixir
Ha szereted a gyümölcsös, édes, mégis érzéki parfümöket, akkor a Rabanne Fame In Love Parfum Elixir könnyen az új kedvenceddé válhat. Ez az illat ugyanis nem egy szokványos, cukorkás kompozíció: a lédús eper édességét a zöld mandarin frissessége és a bazsalikom különleges aromája teszi izgalmassá, majd a jázmin és a púderes írisz gondoskodik a nőies, kifinomult összhatásról. Az alapjegyekben a vanília, a pacsuli és az ásványos akkordok találkoznak, így a parfüm egyszerre lesz játékos, modern és ellenállhatatlanul csábító. Ráadásul a Rabanne ikonikus, ezúttal vörösbe öltöztetett üvege is igazi különlegesség, amit szinte vétek lenne elrejteni a fürdőszobaszekrényben.
34 600 Ft 24 220 Ft.
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