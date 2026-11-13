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5 csodálatos parfüm, ami most 30 ezer Ft alatt lehet a tiéd a Joy-napokon

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#parfümkollekció
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. november 11. 15:13

Forrás: Pexels

5 csodálatos parfüm, ami most 30 ezer Ft alatt lehet a tiéd a Joy-napokon
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Ha régóta szemezel egy ikonikus luxusparfümmel, most érdemes körülnézned, hiszen a JOY Napok alatt több csodás illatot is kedvezőbb áron szerezhetsz be.

Egy jó parfüm sokkal több, mint a szépségrutinod utolsó lépése. Képes feldobni a hangulatodat, magabiztosabbá tenni, és akár évekkel később is felidézni egy-egy különleges emléket. Nem véletlen, hogy sokan hosszú ideig keresik a tökéletes signature scentet, vagyis azt a bizonyos illatot, ami szinte a személyiségük részévé válik. A legnépszerűbb designer parfümökért azonban gyakran mélyen a pénztárcádba kell nyúlnod, különösen akkor, ha a legismertebb luxusmárkák kínálatából válogatsz. Szerencsére most itt a tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit felfrissítsd a parfümkollekciódat, vagy akár előre beszerezd a karácsonyi ajándékokat! November 12. és 15. között ismét érkeznek a Joy-napok, amikor több mint 1000 üzletben és online is kedvezmények várnak rád, akár 50%-os ajánlatokkal. A Marionnaudnál pedig, ha két terméket veszel, akkor 30% kedvezményt kapsz!! Így több olyan ikonikus női illatot is találtunk, amelynek 30 ml-es, illetve 25 ml-es változata a megjelenített kedvezményes árakon 30 ezer forint alatt elérhető.

Ha tehát egy igazán nőies parfümre vágysz, az alábbi öt illatot mindenképpen érdemes felírnod a kívánságlistádra.

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forrás: joynapok.hu

1. Nina Ricci L'Air du Temps Eau de Parfum

Egy igazi vintage gyöngyszem, amelyben a szegfű fűszeres karaktere és a lágy virágos jegyek találkoznak. Elegáns, romantikus és tökéletes annak, aki valami egészen mást keres, mint a mai édes parfümök.

28 900 Ft helyett csak 20 230 Ft.

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forrás: Marionnaud

2. Lancôme La Nuit Trésor Vanille Noire Eau de Parfum

Ha imádod a vaníliás parfümöket, de valami különlegesebbre vágysz a megszokott, édes illatoknál, akkor ez könnyen az új kedvenceddé válhat. A madagaszkári Bourbon vanília, a damaszkuszi rózsa és a fás akkordok egy mély, érzéki és titokzatos illatot alkotnak, amely különösen jól illik a hidegebb hónapokhoz. Egy romantikus vacsorához vagy elegáns esti programhoz is tökéletes választás.

34 300 Ft helyett csak 24 010 Ft.

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forrás: Marionnaud

3. Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum

Ha szereted az édes, gourmand illatokat, de nem akarsz egy újabb tucatparfümöt, a Devotion remek választás lehet. A kandírozott citrusok, a narancsvirág és a vanília különleges kombinációja egy krémes, meleg, szinte desszertszerű illatot eredményez. Igazi bekuckózós kedvenc, amely egyszerre játékos és elegáns.

33 200 Ft helyett csak 23 240 Ft.

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forrás: Marionnaud

4. Nina Ricci Nina Le Parfum Eau de Parfum

Ha szereted a gyümölcsös, mégis elegáns illatokat, a Nina Le Parfum könnyen az új kedvenceddé válhat. A zöldalma frissessége, a tubarózsa nőiessége és a borostyános-fás jegyek melegsége egy igazán izgalmas, modern kompozíciót alkotnak. Egyszerre játékos, érzéki és kifinomult, így tökéletes választás lehet akkor is, ha egy különleges hétköznapi illatot keresel. A Nina Ricci ikonikus alma alakú üvege pedig önmagában is gyönyörű!

28 400 Ft helyett csak 19 880 Ft.

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forrás: Marionnaud

5. Rabanne Fame Fame in Love Parfum Elixir

Ha szereted a gyümölcsös, édes, mégis érzéki parfümöket, akkor a Rabanne Fame In Love Parfum Elixir könnyen az új kedvenceddé válhat. Ez az illat ugyanis nem egy szokványos, cukorkás kompozíció: a lédús eper édességét a zöld mandarin frissessége és a bazsalikom különleges aromája teszi izgalmassá, majd a jázmin és a púderes írisz gondoskodik a nőies, kifinomult összhatásról. Az alapjegyekben a vanília, a pacsuli és az ásványos akkordok találkoznak, így a parfüm egyszerre lesz játékos, modern és ellenállhatatlanul csábító. Ráadásul a Rabanne ikonikus, ezúttal vörösbe öltöztetett üvege is igazi különlegesség, amit szinte vétek lenne elrejteni a fürdőszobaszekrényben.

34 600 Ft 24 220 Ft.

Kép
forrás: Marionnaud
“JOY-napok

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