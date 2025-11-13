Horoszkóp
5+1 arcápoló, amitől látványosan szebb lesz a bőröd, ha rendszeresen használod

#arcápolás
#Arcmaszk
#Arcbőr
#joynapok
#arcápoló
#Arclemosó
#szérum
#hidratáló arckrém
Utoljára frissült: 2025. november 12. 09:08

A legjobb az egészben pedig az, hogy a legtöbb terméket most kedvezményesen is beszerezheted!

Természetesen a ragyogó bőr nem feltétlen csak a termékeken múlik, viszont a minőségi, jó termékek sok esetben hozzájárulnak a gyönyörű arcbőrhöz. Ha megtalálod azokat az arcápolókat, amelyek tényleg a te bőrtípusodra vannak szabva és rendszeresen használod őket, pár hét alatt látványos változást tapasztalhatsz. Az arcbőröd sokkal egyenletesebb tónust fog kapni és a bőröd jóval puhább lesz, kevesebb húzódást, fakóságot, irritációt. Mire figyelj? Nos, van pár szuper összetevő, amivel szinte borítékolható a látványosabb, egészségesebb bőr, ha kitartóan használod őket a rutinodban. Ezek olyan hatóanyagok, amelyek tényleg szebbé teszik az arcbőrödet. Mi összeszedtük őket!

Ne feledd!

November 13–16. között ismét jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponesője! Négy napon át kedvenc márkáiddal és akár 50%-os kedvezményekkel várnak több, mint 1000 üzletben és online. Szépség, divat, otthon vagy tech - bármire is vadászol, biztosan találsz egy szuper kupont. Kattints és nézd meg a kuponokat már most, hogy időben felkészülhess a shoppingra!

Arctisztító habzó gél

Az igazán szép, tiszta bőr alapja mindig egy jó arclemosó és ebben egy kíméletes, habzó gél verhetetlen társad lehet a mindennapokban. Finoman, mégis alaposan távolítja el a nap során felhalmozódott szennyeződéseket, izzadságot, felesleges faggyút, miközben nem szárítja tisztára a bőrödet.

Két APIVITA termék együttes vásárlása esetén az alacsonyabb árú termék árából 50% kedvezményt kapsz a Joy-napok alatt!

APIVITA
APIVITA JUST BEE CLEAR arctisztító habzó gél

3490 Ft

6990 Ft

Megnézem

Szemránckrém

A szemkörnyék bőre sokkal vékonyabb és érzékenyebb, mint az arc többi része, ezért külön ápolást érdemel. Egy jó szemránckrém segít csökkenteni a fáradtság jeleit, finomítani a mimikai ráncokat és visszaadni a tekintet frissességét. Ha pedig rendszeresen használod, akkor könnyen enyhülhetnek a finom ráncok és a szarkalábak. Sőt még csökkenhet a szárazság miatti gyűrődés is a szemkörnyék körül.

Jó hírünk van, ugyanis a Joy-napok alatt 20-30% kedvezmény vár rád közel 300 termékre a Helia-D webáruházban.

Helia-D
Helia-D Classic Golyós ránctalanító szérum

2559 Ft

3199 Ft

Megnézem

Arcszérum

A szérum kiválasztásánál az első kérdés mindig az, hogy milyen a bőrtípusod és mi a fő célod. Ha száraz vagy vízhiányos a bőröd, gyakran húzódik, esetleg hámlik, akkor egy hialuronsavas, glicerines szérum segíthet visszatölteni a nedvességet, és puhábbá, rugalmasabbá tenni a bőrt. Ilyenkor különösen fontos, hogy a szérum után mindig kerüljön fel egy táplálóbb, záró krém, mert enélkül a bőr könnyebben veszít a nedvességéből és nem fogod azt érezni, hogy igazán hidratált.

20% kedvezménnyel lehet a tiéd BÁRMI a jimjams.hu webshopban a Joy-napok alatt.

JimJams
JimJams Serum Line Botox hatású Peptid szérum

3192 Ft

3990 Ft

Megnézem

Hidratáló arckrém

Ha a bőröd hajlamos a húzódásra, fakóságra, esetleg néha még csíp is, akkor a legegyszerűbb lemosó után a szérum és egy hidratáló krém, ami lezárja a rétegeket. A Clinique hidratáló kréme egy gazdag, mégis olajmentes krém gél, ami azonnali komfortérzetet ad, majd akár 72 órán keresztül segít megtartani a nedvességet a bőrben.

20%-kal olcsóbban szerezheted be a legszuperebb termékeket legalább 21 000 Ft értékű vásárlás esetén a Clinique szaküzletekben.

Clinique
Clinique Moisture Surge™ Intense 72H Lipid-Replenishing Hydrator

8320 Ft

10400 Ft

Megnézem

Fényvédő

Lehet akármilyen szuper a rutinod, ha nincs benne fényvédő, a hatás nagy részét elviszi a nap sugárzása. A fényvédő az a lépés, amit a legtöbben hajlamosak vagyunk kihagyni, pedig hosszú távon talán ez a legfontosabb része a bőrápolási rutinnak. Általában a nappali rutin legutolsó lépése a fényvédő. Ennek pedig az az oka, hogy a fényvédőnek pajzsként kell a bőrödön maradnia, hogy megvédjen az UV-sugárzástól.

Ne feledd, két URIAGE termék együttes vásárlása esetén az alacsonyabb árú termék árából 50% kedvezmény jön le!

Uriage
BARIÉSUN INVISIBLE STIFT SPF50+

2800 Ft

5600 Ft

Megnézem

Arcmaszk

Hetente egyszer érdemes arcmaszkokat is használni, ez tisztítja és ápolja is arcbőrödet. A Hévíz Beauty iszappakolás például egy igazán különleges, kettős hatással bír: egyszerre segít a ráncok finomításában és a gyulladt, irritált bőr megnyugtatásában. A benne található hévízi iszap és spirulina alga önmagukban is igazi hatóanyag-bombák, tele ásványi anyagokkal, vitaminokkal és aminosavakkal. Együttesen még erősebben dolgoznak: támogatják a bőr regenerációját, segítenek a baktériumok visszaszorításában, így a bőr tisztábbnak, rugalmasabbnak és üdébbnek hat a használata után. Igazi jolly joker!

20% kedvezmény vár minden Anna Harangvölgyi Skinnotech termékre a webshopon.

Anna Harangvölgyi
AH SPA Solutions Héviz Beauty Mask

6320 Ft

7900 Ft

Megnézem
