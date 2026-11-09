Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne

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Egy parfüm sokkal többet elárulhat valakiről, mint elsőre gondolnád. Lehet romantikus, titokzatos, érzéki vagy éppen játékos, és sokszor egyetlen illat is elég ahhoz, hogy örökre emlékezetessé váljon egy pillanat. Éppen ezért nem meglepő, hogy a parfümök évről évre a legnépszerűbb ajándékok között szerepelnek. Csakhogy a választás egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ha szeretnél túllépni a mindenki által ismert klasszikusokon, érdemes egy kicsit mélyebbre ásni a parfümök világában.
Mutatjuk a kedvenceinket!
1. Mugler Angel Blush Eau de Parfum
Az érzéki, modern illatok kedvelőinek. Borostyános, gourmand és pézsmás kompozíció, amely a selymes bőr melegségét idézi. Különlegesebb választás a klasszikus Angel helyett.
2. Elie Saab Le Parfum Royal Eau de Parfum
Az elegáns, karakteres parfümök szerelmeseinek. A török és bolgár rózsa, a neroli, a pacsuli és a vanília igazán kifinomult, gazdag illatvilágot alkot. Egy kicsit titokzatos, egy kicsit királynői.
3. Viktor & Rolf Bonbon Caramel Crunch Eau de Parfum
Annak, aki imádja az édes, desszertszerű illatokat. A karamell dominál, az összhatás játékos és kifejezetten gourmand. Egy igazi édességrajongónak szuper meglepetés lehet.
4. Sisley Soir d'Orient Eau de Parfum
A kifinomult, fűszeres illatok kedvelőinek. Karakteres, orientális hangulatú kompozíció, amely jóval merészebb a tipikus virágos parfümöknél. Akkor választanám, ha a megajándékozott szereti a különlegesebb luxusillatokat.
Ráadásul november 12. és 15. között a Joy-napokon is érdemes körülnézned, hiszen a Marionnaud-nál is találhatsz kedvezményes szépségtermékeket és parfümöket. Az aktuális kuponfeltételeket a Joy appban ellenőrizheted.
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