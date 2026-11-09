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Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne

#parfüm
#illat
#karamell
#joynapok
#fűszeres illat
#gourmand
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

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Utoljára frissült: 2026. november 9. 10:22

Forrás: Pexels

Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
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Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.

Egy parfüm sokkal többet elárulhat valakiről, mint elsőre gondolnád. Lehet romantikus, titokzatos, érzéki vagy éppen játékos, és sokszor egyetlen illat is elég ahhoz, hogy örökre emlékezetessé váljon egy pillanat. Éppen ezért nem meglepő, hogy a parfümök évről évre a legnépszerűbb ajándékok között szerepelnek. Csakhogy a választás egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ha szeretnél túllépni a mindenki által ismert klasszikusokon, érdemes egy kicsit mélyebbre ásni a parfümök világában.

Mutatjuk a kedvenceinket!

1. Mugler Angel Blush Eau de Parfum

Az érzéki, modern illatok kedvelőinek. Borostyános, gourmand és pézsmás kompozíció, amely a selymes bőr melegségét idézi. Különlegesebb választás a klasszikus Angel helyett.

Kép
forrás: Marionnaud

2. Elie Saab Le Parfum Royal Eau de Parfum

Az elegáns, karakteres parfümök szerelmeseinek. A török és bolgár rózsa, a neroli, a pacsuli és a vanília igazán kifinomult, gazdag illatvilágot alkot. Egy kicsit titokzatos, egy kicsit királynői.


Kép
forrás: Marionnaud

3. Viktor & Rolf Bonbon Caramel Crunch Eau de Parfum

Annak, aki imádja az édes, desszertszerű illatokat. A karamell dominál, az összhatás játékos és kifejezetten gourmand. Egy igazi édességrajongónak szuper meglepetés lehet.

Kép
forrás: Marionnaud

4. Sisley Soir d'Orient Eau de Parfum

A kifinomult, fűszeres illatok kedvelőinek. Karakteres, orientális hangulatú kompozíció, amely jóval merészebb a tipikus virágos parfümöknél. Akkor választanám, ha a megajándékozott szereti a különlegesebb luxusillatokat.


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forrás: Marionnaud

Ráadásul november 12. és 15. között a Joy-napokon is érdemes körülnézned, hiszen a Marionnaud-nál is találhatsz kedvezményes szépségtermékeket és parfümöket. Az aktuális kuponfeltételeket a Joy appban ellenőrizheted.

Kép
forrás: joynapok.hu
“JOY-napok

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