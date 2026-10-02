Promóciók
4 beauty összetevő, amitől olyan lehet a bőröd, mintha botoxoltál volna
Forrás: Pexels
Napi horoszkóp október 1.: a Bakok előtt új lehetőség körvonalazódik, a Vízöntők egyedülálló sikert érhetnek el
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp október: a Rákoknak érdemes az érzéseikről nyíltan beszélniük, a Mérlegekhez közelebb kerül valaki
Az előtted álló hónap a váratlan fordulatok jegyében telik majd az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz a szerelem tekintetében, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
„Nincs szükségem férfira. Van egy macskám" - Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról
A szerelem Hollywoodban általában legalább akkora figyelmet kap, mint egy új film vagy lemez, mégis akadnak sztárok, akik egyáltalán nem érzik úgy, hogy szükségük lenne párkapcsolatra.
Gyönyörű volt, mégis baj lett belőle: Diana hercegné legvitatottabb frizurájának története
Diana hercegné egyik legelegánsabb frizurája akkora figyelmet kapott, hogy testvére visszaemlékezése szerint még figyelmeztették is miatta a brit királyi családban.
A botox már rég nem számít ritkaságnak a szépségápolás világában, ettől azonban még közel sem mindenki szeretné tűvel kezeltetni a mimikai ráncait. Van, aki tart a beavatkozástól, más egyszerűen még nem érzi szükségét, és persze az sem mindegy, hogy egy rendszeresen ismétlendő esztétikai kezelés komolyabb kiadást jelent.
Szerencsére a modern bőrápolás is rengeteget fejlődött az elmúlt években. Bár fontos leszögezni, hogy egyetlen szérum vagy krém sem képes pontosan ugyanarra, mint a botulinum toxin - vagyis a botox -, léteznek olyan összetevők, amelyek hosszabb távon segíthetnek a finom vonalak halványításában, a bőr feszességének javításában és a kollagéntermelés támogatásában.
Ha tehát egyelőre inkább a fürdőszobapolcon keresnél megoldást, ezt a négy összetevőt érdemes megjegyezni.
1. Peptidek
Ha az utóbbi időben vásároltál anti-aging szérumot, jó eséllyel már találkoztál peptidekkel az összetevőlistán. Ezek lényegében rövid aminosavláncok, az aminosavak pedig többek között olyan fehérjék építőelemei, mint a kollagén és az elasztin. Emiatt a peptideket gyakran alkalmazzák olyan formulákban, amelyek célja a bőr feszesebb, teltebb megjelenésének támogatása. A hatás azonban nem egyik napról a másikra jelentkezik. Megkérdezett bőrgyógyász szerint következetes használat mellett körülbelül 6–12 hét elteltével válhat észrevehetőbbé a bőr textúrájának, feszességének és a finom vonalak megjelenésének javulása.
2. Retinol
Ha van olyan bőrápoló összetevő, amelyet tényleg rengeteg kutatás támogat, akkor az a retinoidok családja. A retinol az A-vitamin egyik származéka, amely elősegíti a bőrsejtek megújulását, serkentheti a kollagéntermelést, valamint javíthatja a bőr textúráját és az egyenetlen pigmentációt. A retinoidok a finom vonalak és ráncok kezelésében is hasznosak lehetnek. Pont emiatt a retinol az egyik legerősebb otthoni anti-aging fegyver – de nem feltétlenül a legkönnyebben kezelhető. Ha valaki rögtön minden este használni kezdi, könnyen jelentkezhet bőrszárazság, hámlás, kipirosodás vagy irritáció. Éppen ezért érdemes alacsonyabb gyakorisággal indulni, majd fokozatosan növelni a használatot attól függően, hogyan reagál rá a bőr. A retinolos rutin mellett a fényvédelem különösen fontos. Valójában azonban akkor is az: ha a cél a korai bőröregedés lassítása és a ráncok megelőzése, a mindennapos SPF jóval fontosabb lépés, mint bármelyik drága anti-aging szérum.
3. C-vitamin
A C-vitamint leggyakrabban a ragyogóbb bőrrel és a pigmentfoltok halványításával hozzák összefüggésbe, pedig anti-aging szempontból is érdekes összetevő. Antioxidánsként segít semlegesíteni azokat a szabad gyököket, amelyek többek között UV-sugárzás, légszennyezés és a szervezet természetes folyamatai következtében keletkezhetnek. Ezek az oxidatív folyamatok idővel hozzájárulhatnak a kollagén károsodásához és a bőr öregedésének látható jeleihez. Klinikai vizsgálatok alapján a rendszeresen alkalmazott C-vitamin bizonyos formulákban javíthatja a finomabb és mélyebb ráncok megjelenését, valamint a bőr textúráját is – ugyanakkor ez sem gyors megoldás. A formulázás viszont nagyon sokat számít: nem minden „C-vitaminos” krém egyformán hatékony, az összetevő koncentrációja, formája és stabilitása is befolyásolhatja, mennyit profitál belőle a bőr.
4. Növekedési faktorok
A növekedési faktorok még mindig kevésbé ismertek, mint a retinol vagy a C-vitamin, az anti-aging kozmetikumokban azonban egyre gyakrabban lehet velük találkozni. Ezek olyan jelzőmolekulák, amelyek többek között a sejtek közötti kommunikációban és a regenerációs folyamatokban játszanak szerepet. A bőrápolásban használt növekedési faktorokat tartalmazó formulákat elsősorban azért kutatják, mert támogathatják a fibroblasztok működését – vagyis azokét a sejtekét, amelyek többek között a kollagéntermelésért felelősek. Bőrgyógyász szerint ennek köszönhetően idővel javulhat a bőr textúrája és feszessége, miközben a finom vonalak is kevésbé válhatnak hangsúlyossá.
Ezek az összetevők különösen érdekesek lehetnek azok számára, akiknek a bőre nehezebben tolerálja az erősebb aktív hatóanyagokat. A növekedési faktorokat tartalmazó kozmetikumok ugyanakkor jellemzően drágábbak, és a mögöttük álló bizonyítékok sem olyan kiterjedtek, mint például a retinoidok esetében.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
Tudtad? A születési hónapodból még ez is kiderül!
Mondd meg mikor születtél, megmondjuk milyen könyvmoly vagy!
Virágzó minimalizmus: 5 sztárotthon, ami bizonyítja, hogy a kevesebb néha több
Ezek a hírességek megmutatják, hogyan lehet a minimalista otthon egyszerre letisztult, meleg és tele személyiséggel.
Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Ez az október brutális lesz: a horrorfanok imádni fogják, ez az 8 film és sorozat érkezik
Az év egyik legjobban várt hónapja most is elképesztő horrorfilmekkel fog szolgálni!
Már 14 éves az Így jártam anyátokkal sztárjának kisebbik lánya: elképesztő a hasonlóság köztük
Szinte hihetetlen, de olyan, mintha a fiatal Lilyt látnánk!
11 párkapcsolati tanács híres pároktól, akik hosszú éveken át együtt maradtak
A hosszú kapcsolat mögött ritkán áll egyetlen nagy titok.