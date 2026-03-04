Életmód
3 hajszín, amit imádunk 2026-ban, és 3, amit inkább elfelejtenénk
Forrás: Getty Images
El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.
Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Van valami különös abban a pillanatban, amikor belenézünk a tükörbe és hirtelen megfogalmazódik bennünk: ideje lenne beiktatni egy kis változást az életünkbe. A hajszín pedig az egyik leggyorsabb és leglátványosabb módja annak, hogy új korszakot nyissunk. Egy jó színváltás képes sokkal frissebbé tenni az arcot és teljesen új karaktert adni az egész megjelenésednek. Sőt, sokszor még az önbizalmunkat is felturbózza.
2026-ban a hajtrendek egyértelműen a kifinomultabb, természetesebb irányba mozdulnak. A túlzó kontrasztok és a nagyon mesterséges hatású színek háttérbe szorulnak, emiatt oedig olyan színek hódítanak, amelyek nem olyan feltűnőek. Mutatjuk azt a három hajszínt, amit idén imádunk - és azt a hármat is, amit inkább elfelejtenénk.
Katt a galériára!
