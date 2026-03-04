Napi Horoszkóp
3 hajszín, amit imádunk 2026-ban, és 3, amit inkább elfelejtenénk

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. március 2. 11:00

Forrás: Getty Images

3 hajszín, amit imádunk 2026-ban, és 3, amit inkább elfelejtenénk
Néhány szín igazi kedvenccé válik a szalonokban, mások pedig lassan kikopnak a divatból.

Van valami különös abban a pillanatban, amikor belenézünk a tükörbe és hirtelen megfogalmazódik bennünk: ideje lenne beiktatni egy kis változást az életünkbe. A hajszín pedig az egyik leggyorsabb és leglátványosabb módja annak, hogy új korszakot nyissunk. Egy jó színváltás képes sokkal frissebbé tenni az arcot és teljesen új karaktert adni az egész megjelenésednek. Sőt, sokszor még az önbizalmunkat is felturbózza.

2026-ban a hajtrendek egyértelműen a kifinomultabb, természetesebb irányba mozdulnak. A túlzó kontrasztok és a nagyon mesterséges hatású színek háttérbe szorulnak, emiatt oedig olyan színek hódítanak, amelyek nem olyan feltűnőek. Mutatjuk azt a három hajszínt, amit idén imádunk - és azt a hármat is, amit inkább elfelejtenénk.

3 hajszín amit imádunk 2026-ban, és 3 amit inkább elfelejtenénk

