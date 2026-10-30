2026-os parfüm-útmutató: az év új illatai, amiket csak imádni lehet

Semmi nem múlja fel, azt az érzést, amikor megtalálod azt a parfümöt, amiről már az első fújás után tudod, hogy hosszú ideig a kedvenced lesz. Lehet, hogy egy édes, vaníliás illatba szeretsz bele vagy éppen egy friss, gyümölcsös kompozíció fog meg, amitől még a legszürkébb hétköznap is egy kicsit vidámabbnak tűnik. Bár mindenkinek megvannak a jól bevált illatai, néha érdemes körülnézni az újdonságok között is, különösen akkor, ha a parfümödön keresztül is szeretnéd kifejezni a személyiségedet.

2026 ráadásul kifejezetten izgalmas év a parfümrajongók számára. A nagy divatházak sorra mutatják be az ikonikus illataik újragondolt változatait. A málna, a cseresznye, a vanília és a különböző virágos jegyek, most még különlegesebb párosításokban jelennek meg.

Összegyűjtöttünk a 2026-os év parfümújdonságot, amelyet érdemes megszagolnod, ha új kedvencet keresel

1. Yves Saint Laurent Libre Berry Crush Eau de Parfum

Ha szereted a gyümölcsös, mégis nőies és karakteres parfümöket, akkor az YSL egyik legújabb illata könnyen felkerülhet a kívánságlistádra. A Libre Berry Crush az ikonikus Libre parfüm játékosabb, édesebb változata, amelyben a lédús málna találkozik a levendulával és a narancsvirággal. Az illatot krémes kókuszos jegyek teszik még különlegesebbé, így egyszerre hat frissnek, érzékinek és finoman desszertszerűnek.

forrás: Marionnaud

2. Dior Addict Rosy Glow Eau de Parfum

A Dior 2026-ban három új, gyümölcsös-virágos Addict illattal rukkolt elő, amelyek közül a Rosy Glow az egyik legromantikusabb. A kompozíció főszereplője a damaszkuszi rózsa, amelyet licsivel és finoman karamellizált, krémes jegyekkel egészítettek ki. Az eredmény egy édes, nőies illat, amely a klasszikus rózsás parfümöknél sokkal játékosabb és modernebb hangulatot áraszt.

forrás: Notino

3. Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum

A Prada Paradoxe illatcsalád új tagja pontosan azt bizonyítja, hogy az édes parfümök egyáltalán nem feltétlenül egyformák. A Sweet Chemistry a feketeribizli szirupos, gyümölcsös jegyeivel indít, amelyeket a narancsvirág és egy különleges, tejes neroliakkord tesz teljessé. A Sweet Chemistry ráadásul a gyümölcsös és tejes jegyek találkozása miatt egészen más hangulatot képvisel, mint a klasszikus vaníliás parfümök.

forrás: Marionnaud

4. Lancôme La Vie Est Belle L'Elixir Very Cherry Eau de Parfum

A cseresznyés parfümök rajongói idén sem maradnak újdonság nélkül, hiszen a Lancôme egy egészen különleges változattal bővítette a népszerű La Vie Est Belle illatcsaládot. A Very Cherry főszereplője a zamatos fekete cseresznye, amelyet az ibolya eleganciája, az oud fás mélysége és a madagaszkári vanília édessége egészít ki. Az összhatás egyszerre gyümölcsös, meleg és érzéki, így tökéletes választás lehet, ha egy karakteresebb illatra vágysz. A Very Cherry biztosan megér egy próbát, különösen az őszi és téli hónapokban.



forrás: Marionnaud

5. Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum

A vaníliás parfümök népszerűsége továbbra is töretlen, a Burberry pedig most egy még melegebb, gazdagabb változattal jelentkezett. A Goddess Amber Vanilla az eredeti Goddess illat jellegzetes vaníliás alapját borostyános jegyekkel, levendulával és juharszirupos édességgel egészíti ki, így egy igazán lágy, krémes, mégis karakteres kompozíció született. Ha az eredeti Burberry Goddess már régóta a kedvenceid között szerepel, ez az új változat különösen érdekes lehet számodra.



forrás: Marionnaud

6. Jo Malone London Vanilla Scotch Cologne 30 ml

Ha imádod a vaníliás parfümöket, de valami különlegesebbre vágysz a megszokott édes illatoknál, akkor érdemes ezt a parfümöt is megszagolnod. A Vanilla Scotch Cologne a skót felföld hangulatából merít inspirációt, és a gazdag, meleg vaníliát egy egészen váratlan összetevővel, skót whiskyakkorddal kombinálja. Az illatot a pörkölt tonkabab krémes édessége és az aranyló borostyán érzéki, fás jegyei teszik teljessé, így egy igazán különleges, kissé füstös, mégis elegáns kompozíció született. A limitált kiadású parfüm tökéletes választás lehet az őszi és téli hónapokra, különösen akkor, ha szereted a meleg, kuckózós illatokat.

7. Otto Kern Royal Addiction Champagne Eau de Parfum

Ha szereted az édes, krémes parfümöket, de egy kis fűszerességre és eleganciára is vágysz, akkor az Otto Kern új illata könnyen felkerülhet a kedvenceid listájára. A 2026 őszén debütált Royal Addiction Champagne a gourmand parfümök világát gondolja újra, méghozzá igazán különleges módon. Az illat friss naranccsal, mogyorókrémmel és egy csipetnyi rummal nyit, majd a fahéj, a tonkabab, a mirha és az aszalt gyümölcsök gondoskodnak a kellemesen meleg, fűszeres folytatásról. A vanília, a pézsma és a kasmír lágy jegyei pedig érzéki, elegáns befejezést adnak a kompozíciónak. Az aranyszínű kupakkal díszített, különleges formájú üveg pedig kifejezetten luxushatást kelt.

forrás: Otto Kern/rocsgrey

8. Ajmal Cherry Wood Eau de Parfum

A most nemrégiben bemutatott uniszex parfümben a lédús cseresznye, a málna és a licsi találkozik a sáfrány fűszerességével, majd a frangipáni virágos jegyei és a füstös tömjén teszik még izgalmasabbá a kompozíciót. Az alapban a kasmírfás és bőrös jegyek gondoskodnak az elegáns, érzéki befejezésről. Parfümőr által megalkotott Cherry Wood tökéletes választás lehet, ha egy igazán különleges, gyümölcsös-fás illattal szeretnéd feldobni a parfümkollekciódat. A füstös és bőrös jegyek miatt jóval titokzatosabb hangulatot áraszt, mint a klasszikus cseresznyés parfümök.



forrás: Belodore

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