Íme 2026 legsikkesebb beauty trendjei - És 3, ami már kicsit sem menő
Forrás: Getty Images
A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek
Ha eddig csak fél szemmel figyelted a K-pop világát, 2026 garantáltan az az év lesz, amikor már nem tudsz majd elmenni mellette.
A trendek körforgása évről évre egyre gyorsabb tempót diktál, és ember legyen a talpán, aki képes lekövetni, beszerezni, és saját arcára formálni az összeset. Akár smink, akár divat, akár frizura - lehetetlen vállalkozás.
Sokkal kifizetődőbb, ha kiválasztasz pár irányt, ami tetszik, és belecsempészed a mindennapi rutinodba: egyrészt, sokkal könnyebben azonosulsz vele, másrészt nem fogod azt érezni, hogy valaki más bőrébe bújtál pár TikTok trend miatt.
Ha téged is izgatnak a beauty világ hírei, akkor nagyon jó helyen jársz! Képzeld, 2026 a nosztalgiáról és a kísérletezésről szól! Csak pár kulcsszó:
- szemceruza
- szájkontúr
- tökéletlen tökéletesség
- puha, mégis karakteres megoldások
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legvirálisabb sminktrendeket, amelyekre idén érdemes figyelni, valamint azokat az irányokat is szemügyre vesszük, amiket egy ideig a beauty-dobozod aljára tehetsz.
Lássuk!
