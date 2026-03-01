Napi Horoszkóp
Íme 2026 legsikkesebb beauty trendjei - És 3, ami már kicsit sem menő

Németh Cintia
Szépség
Utoljára frissült: 2026. február 26. 16:43

Forrás: Getty Images

Íme 2026 legsikkesebb beauty trendjei - És 3, ami már kicsit sem menő
Nosztalgia, kísérletezés és finoman újragondolt klasszikusok - annyit mondunk, visszatér pár régi nagy kedvenc, és közben búcsút intünk trendeknek, amelyek nem állták az idő sarát.

A trendek körforgása évről évre egyre gyorsabb tempót diktál, és ember legyen a talpán, aki képes lekövetni, beszerezni, és saját arcára formálni az összeset. Akár smink, akár divat, akár frizura - lehetetlen vállalkozás.

Sokkal kifizetődőbb, ha kiválasztasz pár irányt, ami tetszik, és belecsempészed a mindennapi rutinodba: egyrészt, sokkal könnyebben azonosulsz vele, másrészt nem fogod azt érezni, hogy valaki más bőrébe bújtál pár TikTok trend miatt.

Ha téged is izgatnak a beauty világ hírei, akkor nagyon jó helyen jársz! Képzeld, 2026 a nosztalgiáról és a kísérletezésről szól! Csak pár kulcsszó:

  • szemceruza
  • szájkontúr
  • tökéletlen tökéletesség
  • puha, mégis karakteres megoldások

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legvirálisabb sminktrendeket, amelyekre idén érdemes figyelni, valamint azokat az irányokat is szemügyre vesszük, amiket egy ideig a beauty-dobozod aljára tehetsz.

Lássuk!

