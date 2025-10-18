TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban

Igaz, sokaknak az ősz az esős időt és a korai sötétedést jelenti, de nem szabad elfeledkeznünk arról a sok pozitív dologról sem, ami ebben az időszakban vár ránk. Lelassulás, önreflektálás, egy kis újratöltődés a nagy nyári pörgés után; ez az amit az őszi hónapok tartogatnak számunkra.
Emellett pedig mosolyt csalhatnak az arcunkra a borongós időszakban a gyönyörű őszi színek, amik a természetben, a ruhatárakban, és még a manikűrtrendekben is eluralkodnak. A visszafogott, nyugodtságot árasztó színek és az olyan minták, amelyek mind az őszi hangulatot sugározzák, segítenek, hogy igazán kreatív lehess ezen a téren. Akár a napsütéses őszi napokat idéznéd, akár egy kis misztikus hangulatot csempésznél a megjelenésedbe, biztosan megtalálod a hozzád leginkább passzoló manikűrt. Mi ugyanis összeszedtük a TOP10 mintát és színt!
Vesd bele magad a 2025-ös őszi körömtrendekbe!
Galéria / 10 kép
2025-ös őszi körömtrendek, amikkel nem foghatsz mellé
Megnézem a galériát
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →