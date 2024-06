Emlékszel még a Szellemekkel suttogó sztárjára? A sok plasztikai műtéttől teljesen felismerhetetlen lett!

Bár vannak sztárok, akik nem csinálnak tabukérdést abból, ha kés alá fekszenek, sőt, nyíltan beszélnek is róla (az Agymenőkből ismert Kaley Cuoco például nem titkolja, élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy megcsináltatta a melleit), a szépészeti beavatkozások továbbá is eléggé megosztó témának számítanak a köztudatban - különösen akkor, ha olyan sztárokról van szó, mint Madonna, aki sokak szerint plasztikafüggő lett. Nemrég pedig a Szellemekkel suttogó című sorozat szereplőjét árasztották el negatív kommentekkel a közösségi médiában, azt mondják, arca mára felismerhetetlen lett a műtétek miatt. A támadások akkor kezdődtek, amikor a 44 éves színésznő fodrásza közzétett róla egy felvételt az Instáján, hogy megmutatta, milyen lett új frizurája: a sztár hosszú tincseit bob fazonra nyírta és függönyfrufruval egészítette ki, továbbá mahagóni barnára festette a haját. „Ideje volt megfűszerezni a dolgokat” - írta a videó alá a fodrász.

A színésznő átalakulását több rajongója is megdicsérte, és kiemelték, mennyire szuperül néz ki, mások viszont egyáltalán osztoztak a fanok lelkesedésében, sőt! Ők azt mondják, arca mára felismerhetetlen lett, és szerintük ennek többek között ez az oka, hogy szemöldök liftingnek, azaz szemöldök emelésnek is alávetette magát mostanában. A sztár viszont nem hagyta szó nélkül ezeket a megjegyzéseket, és viccesen visszavágott a kritikusainak, mivel feltöltött magáról több agyonfilterezett képet, és hozzátette, „ugyanúgy néz ki, mint mindig, nem is festhetne természetesebben”. Jennifer Love Hewitt kiemelte azt is, legyen mindenki kedves, forduljanak mások felé szeretettel – ő például nem tagadja azt sem, hogy néha nagyon bizonytalannak érzi magát az életkorának változásával kapcsolatban. „Szigorú vagyok magammal. Ahogyan néha mindannyian. Máskor meg büszke vagyok magamra és úgy szeretem magam, ahogy vagyok.” És miért is lenne joga bántani őt a nehezebb pillanatai miatt bárkinek?

