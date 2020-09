Dósa Szelina hangja és arca már sokaknak ismerős lehet, hiszen több fronton bizonyított már, többek között a Garami Funky Staffban, vagy akár az RTL Klub sikeres, Gyertek át című zenés műsorában. Most pedig, szóló albumának egy éves évfordulója alkalmából egy igazán különleges dallal készült, az Ott van a szabadság hangulata és életérzése talán sosem volt olyan aktuális, mint napjainkban.

Ott van a szabadság a dal címe, számodra mit jelenti az igazi szabadságot?

Az igazi szabadság számomra az, amikor utazhatok a világban, megismerhetek új helyet, kultúrát, nyelvet. Emellett nagyon fontos, hogy elkísérjen a zene is ezekre az utakra koncertezés, klipforgatás, színház-, koncert-élmény formájában. Ilyenkor érzem magam igazán teljesnek. Ebben az időszakban sokszor a térképet bogarászom és elképzelem, milyen lesz majd az adott helyen lenni.

Máltán és Olaszországban forgott a klip, mesélnél erről egy picit?

Két különböző út volt a kettő. Máltára pihenés céljából, Itáliába pedig egy számomra nagyon kedves utcazene fesztiválra mentem énekelni. Olaszország a kedvenc helyem, ezzel persze nem vagyok egyedül. Mindkét alkalommal vittünk magunkkal kamerát, hogy megörökítsük az őszinte pillanatokat és úgy voltunk vele, egyszer még biztos, hogy jó lesz valamire.

Miért épp most láttad úgy, hogy eljött a premier ideje?

Ahogy elkezdődött a teljes itthonlét, elkezdtem én is, mint sokan mások új dolgokat tanulni: jöttek az új receptek, nyelvtanulás, itthoni mozgás. Aztán az unokanővéremmel beszélgettünk, ő is elmondta, mi mindent csinál: ír, rajzol, fest és hallgatja a lemezem. Azt mondta, hogy neki ez a dal értelmet ad a napjaihoz és jókedvre deríti. Ekkor bevillant, hogy ez a dal pontosan erről szól. Aztán a zenésztársammal, aki a klipben is látható, elővettük ezeket a régebbi felvételeket és belelendültünk a munkába.

Nem is húzzuk tovább az időt, hallgassátok, és nézzétek meg ezt a csodadalt:

