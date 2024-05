Szabó Zsófit a 365 nap szívtiprójával kapták lencsevégre: csodásan mutatnak egymás mellett

Ismét Magyarországra utazott a Netflix megosztó trilógiájának sztárja, a 365 nap-filmek sztárja, Michele Morrone, aki Bruce Willis utódjának választottak a Hell Energy reklámjaiban. A maffiafőnök, Massimo Torricelli szerepével világhírűvé vált színész az energiaitalt gyártó cég új gyárának átadása alkalmából járt Szikszón, ahol többen is találkozhattak vele, például is. A TV2 műsorvezetőnője közös fotót is készített a szexi sztárral, amit IDE KATTINTVA tudsz megnézni: csodásan mutatnak egymás mellett. De T. Danny is pózolt az olasz szívtipróval.

Külön érdekesség, hogy a napokban a 365 nap-filmek női főszereplője, a Laurát alakító Anna-Maria Sieklucka is Magyarországon járt, és Budapesten összefutott kollégájával, Michele Morronéval, akivel posztoltak is a késő esti találkozójukról. Ki tudja, lehet, hogy ezzel üzenték meg a rajongóknak egy újabb közös film érkezését? Hiszen már régóta pletykálnak arról, hogy a Netflix folytatná az erotikus drámát.

Nem csak a 365 nap-filmek vannak tele erotikus jelentekkel...

