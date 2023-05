Ez többek között szexi és egyben fiatalos stílusának is köszönhető. Nyár közeledtével egyre apróbb felsőkben mutatkozik, ami nemcsak a hétköznapi teendőire szokott korlátozódni. Legutóbb az RTL Klub népszerű Reggeli című műsorának vezetéséhez választott egy különleges crop topot, ami kockás, tónusos hasát is láttatni engedte.

A szépséges celeb 4 éve adott életet fiának, emellett keményen dolgozó nő is, ugyanakkor nagyon fontos részét képezi az életének a sport és az egészséges életmód is. A színész-műsorvezetnő életében a nagy változást az inzulinrezisztenciája hozta, emiatt ugyanis sokkal tudatosabban kellett figyelnie az étkezésre, ez pedig magával hozta a több sportot is.

Zsófi mára szebb, mint fiatalabb korában, amit kicsit sem rest megmutatni a rajongóknak és a tévénézőknek. Ezt pedig kommentek százaival hálálják meg neki, amelyben nem egyszerűen dicsérik a gyönyörű sztárt, hanem sokan igazi példaképnek is tartják.

ezek a magyar nők nem titkolják, hogy plasztikáztattak:

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akik nem titkolják, hogy plasztikáztattak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Van, amikor fordítva történik!

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akiknek köszönhetően a párjuk is híres lett Megnézem a galériát