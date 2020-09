A Sztárban sztár idén különösen pikáns csavarral indult, hiszen a versenyzők között ott van a nemrég szakított Tóth Andi és Szabó Ádám is. Nem nyilvános, hogy a fiatalok kapcsolata miért futott zátonyra, az viszont már az első műsorban megjelenő feszültségből érezhető volt, hogy nem békésen váltak külön.

Most pedig itt egy újabb izgalmas fejlemény, sokan ugyanis kiszúrták, hogy milyen jó a kémia Szabó Ádám, és a Sztárban sztár stábjának egyik tagja között. A koreográfusként dolgozó Szabó Anikónál most a Celebszemle riportere rá is kérdezett a dologra, aki bár tagadta, hogy több lenne náluk munkakapcsolatnál, szavaiból az azért lejött, hogy tényleg nagyon kedvelik egymást:

Fiatal még, most jött ki egy kapcsolatból, és én azt látom, hogy most élvezi ezt a szituációt. Én nagyon szeretem az Ádit, ő is engem. Nyilván férfi, én pedig egy nagyon csinos nő vagyok, de semmi több. Nagyon szeretem őt. Az alázatosságát, a nagy szívét, a lelkét, és ahogy ehhez az egészhez hozzááll. De semmi több részemről. Nem egy korosztály vagyunk.

