Bár a koronavírus miatt hozott intézkedések egyre lazulnak, azért sajnálatosan a járvány még nem vonult el teljesen, így érthető módon számos szabályt be kell tartanunk a továbbikban is. A legtöbb strand már megnyitotta kapuját, azonban a fokozott biztonsági intézkedések ezekre a helyekre is érvényesek. Ha kiválasztottad a bikinidet, bekészítetted a strandtáskát, megvannak a napvédelemért felelős termékeid, és egy jó könyv is ott lapul a zsákodban, ami a szórakozásodat biztosítja, akkor jöjjenek azok a szabályok, amiket most különösen fontos, hogy betarts. Ahol lehetséges, ott az online jegyvásárlást támogatják, ezzel is kerülve az érintkezést. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb strandon az alábbi szabályok betartására kérnek mindenkit:

Kötelező a papucs viselése.

Mindenhol tartani kell a 1,5 méteres távolságot.

A medencék használata előtt és után is kötelező a melegvizes-szappanos zuhany.

A medencékben csak meghatározott számú ember tartózkodhat.

A gyermek- és pancsolómedencében felnőtt nem tartózkodhat.

Mindemellett a gyakori kézmosásra buzdítanak mindenkit, illetve magától értetődően, de lázzal, hányásos-hasmenéses vagy légúti megbetegedéssel tilos a belépés a strandok területére. A Budapesti Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egy nagyon komplex tájékoztatót adott ki arról, hogy náluk pontosan mikre kell a koronavírus-járvány idején extrán ügyelni.

forrás: Budapesti Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Fontos, hogy figyeljünk egymásra szórakozás közben is!

