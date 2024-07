Nagyon bevállalós! Sydney Sweeney teljesen új szintre emelte a crop top viselését

Sydney az Eufóriában tűnt fel először, ahol nagyon vegyesen fogadták, sokan szerették, de sokak számára megosztó volt. Azóta számtalan főszerepet kapott és kijelenthetjük, hogy mostanra már belopta magát mindenki szívébe. Színészi tehetsége mellett, nagyon jó ízléssel is rendelkezik, ez már többször is kiderült.

Most Instagramon mutatta meg a legújabb vadító outfitjét, ami egy paisley mintás Miu Miu crop topból és miniszoknyából áll. Sydney már egy ideje a márka nagykövete, így nem csoda, hogy tőlük választotta ki szettje darabjait. Közösségi oldalára nyolc képet posztolt ki, a következő felirattal: „nem gyakran csinálok tükörszelfiket, de amikor igen, akkor kaotikusak”. Ezt észre is vettük, vannak a képek között visszafogottabbak, de egészen pikánsak is.

Valószínűleg Sydney ezzel a posztjával most újra divatba hozta a paisley mintát, de a fesztiválok szezonjában érthető is, hogy ezt kapta fel, mert erről egyből a mintás bandana jut eszébe mindenkinek.

Egyszerűen le tudod utánozni te is akár, csak egy kendőre van szükséged, amit hátul magadra kötsz. De mutatunk olyan felsőt is, ami hasonlít a Sydney által választotthoz.

