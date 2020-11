Nagyon egy hullámhosszon vannak! Suki Waterhouse és Robert Pattinson kapcsolata új szintre lépett

t és szerelmét, Suki Waterhouse-t a minap Londonban kapták lencsevégre, de nem ám akárkikkel: az Alkonyat főszereplőjének szülei is velük tartottak. A pár állítólag nagyon boldognak tűnt séta közben, csak úgy, mint Richard és Clare, Rob szülei.

A rajongók jó ideje úgy gondolják már, hogy a pár eljegyezte egymást, az pedig, hogy most már fotósok előtt is mutatkoznak a szülőkkel, szintén erre enged köetkeztetni.

Nemrég viszont a pár egy ismerőse így nyilatkozott a szerelmesekről az egyik angol lapnak:

Rob és Suki mindenképp szeretnék eljegyezni egymást, de nem sietnek sehova. Suki nem akar nyomást gyakorolni a színészre, de mindketten nagyon fontosnak tartják, mire vágyik a másik.

Először 2018 júliusában mutatkozott együtt a két fiatal a Mamma Mia! Here We Go Again előadás után a londoni Electric Cinema-nál. Nagyon sok időt töltenek együtt, duplarandin is voltak Taylor Swift énekesnővel és pasijával, Joe Alwynnel, és munkatársaik szerint akkor is sokat beszélnek, amikor épp távol dolgoznak egymástól.

A hírek szerint az idei karácsonyt biztosan együtt töltik, az pedig remek alkalom lehet a lánykérésre...

