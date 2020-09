3+1 megoldás, hogy kevésbé látszódjanak a striáid

Striák szinte mindenkin vannak, és bár régebben gondosan takargattuk, a fotókon pedig rendre kiretusálták a hírességek testéről is, ma már szerencsére ez nem divat. Sőt mi több, egyre több divatmárka kér fel kampányához olyan modelleket, akik a valódiságot mutatják. Ettől függetlenül így is vannak olyanok, akiket zavar ez az apró "szépséghiba". Bár a mai napig nincs olyan krém és módszer, amellyel tökéletesen és véglegesen eltüntethetőek lehetnének, ám egy-két praktikával látványos eredményt érhetünk el, hogy kevésbé vagy csak nagyon halványan látszódjanak azok a fránya csíkok.

Hozzá kell tenni, hogy a márkák mellett egyre több sztár is felvállalta az elmúlt években, hogy az ő testüket is „díszítik” striák, sőt mi több, nagyon is büszkék rá, amit semmi pénzért nem akarnak takargatni, hiszen természetes velejárója az évek múlásának, az életmódnak és persze a szülésnek. Ashley Graham egy nemrég adott interjújában azt mondta, hogy imádja a hasán lévő csíkokat, amelyek örökre gyermeke születésére fogják emlékeztetni.

A következő válogatásban adunk néhány egyszerű, olcsó, ám nagyon hasznos tippet, hogyan tudsz javítani a striáid állapotán:

