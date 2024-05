Érkezik Magyarország legsokoldalúbb gasztrokalauza, a Street Kitchen Guide

A Street Kitchen csapata évek óta elhivatottan járja az országot, hogy az ismert és sokak által kedvelt vendéglátóhelyek mellett felkutassa hazánk eldugott kincseit is. Ezekről eddig cikkek és videók formájában számoltak be a streetkitchen.hu oldalon, illetve a legjobb helyek a Street Kitchen magazin tematikus, Felzabáltuk! mellékleteiben is megjelentek. Most azonban egy több mint 300 oldalas könyvben mutatják be Magyarország 500 olyan vendéglátóhelyét, amelyek leginkább elnyerték a tetszésüket.

Minden hely tesztelve!

"Régi tervünk volt ez a kiadvány és a díjátadó gála, évek óta dolgozunk azon, hogy egy igazán hiteles kalauzzal jelentkezzünk. Rengeteg munkánk van a Street Kitchen Guide-ban és nagyon boldogok vagyunk, hogy júniusban végre a kezünkben foghatjuk – hangsúlyozza Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója. – A célunk az volt, hogy 500 olyan vendéglátóhelyet ajánljunk, amit érdemes felkeresni, kipróbálni.”

A kiadványban 15 kategóriában gyűjtötték össze a vendéglátóhelyeket, szóval korántsem csak éttermek szerepelnek benne! A csapat ugyanis az elmúlt években felkutatta a legjobb fagyizókat, cukrászdákat, street food helyeket, kávézókat, pékségeket, sőt lángosozókat, távol-keleti éttermeket és fenntartható helyeket is.

„13 tesztelő szinte folyamatosan járta az országot, és több mint 50 000 kilométert tett meg, hogy felkutassa a legjobb vendéglátóhelyeket. Ami bekerült a könyvbe, azt garantáltan kipróbáltuk, és a helyekről sok esetben fotós vagy videós tartalom is készült az online felületeinkre. Őszintén azt gondolom, hogy ez lesz a legsokoldalúbb és legmenőbb gasztrokalauz Magyarországon, ami megmutatja, mennyire sokszínű a hazai vendéglátás” – teszi hozzá Zé.

A Street Kitchen Guide főtámogatója a Big Green Egg, amely évek óta működik együtt a Street Kitchen csapatával.

„A Big Green Eggnél küldetésünk, hogy csakis a legjobbat adjuk vásárlóinknak, ezért örömmel járultunk hozzá ehhez a hiánypótló projekthez, amely támogatja a hazai vendéglátást, és elősegíti a magyar gasztronómia fejlődését. Ezek a témák számunkra is nagyon fontosak. Büszkék vagyunk arra, hogy az általunk képviselt márka 50. évfordulóját ezzel is bearanyozhatjuk. Bízunk benne, hogy a guide segít majd eligazodni a gasztronómiai élményeket kereső olvasóknak. Egyfajta iránytűként, mint a Big Green Egg 1974 óta” – hangsúlyozza Kertész Ábel, a Big Green Egg Magyarország marketingese.

Gasztrokalauz mindenkinek

A Street Kitchen nem titkolt célja, hogy az új kiadvány egyfajta kalauzként is szolgáljon a belföldi utazásokhoz: bárhol is legyünk az országban, egészen biztosan találunk a közelben olyan helyet, amelyben nem fogunk csalódni.

„Szerettük volna megmutatni, hogy mennyi remek, különleges vendéglátóhely létezik Budapesten kívül is, amiket érdemes akár egy kirándulás, nyaralás keretében is felkeresni, ezért igyekeztünk az ország kevésbé felkapott, eldugott részeit is bejárni. Azt szeretnénk, ha a Street Kitchen Guide irányt mutatna a gasztroturistáknak és a kiránduló családoknak, pároknak, barátoknak egyaránt – mondja Fenes Gábriel, a Street Kitchen tartalomigazgatója, a könyv egyik szerkesztője. – Természetesen minden, a kiadványban szereplő vendéglátóhely megkapja a már ikonikusnak számító kacsás matricánkat, hogy a betérő vendégek azonnal lássák: ez a hely a mi kedvenceink között is szerepel! Emellett az egyes kategóriák legjobbjait díjjal is jutalmazzuk.”

Hozzátette, hogy a Street Kitchen csapata büszke arra, hogy számos különböző szektorból sikerült neves támogatókat megnyerni a kiadványhoz: a Big Green Egg mellett az OTP Bank, az Electrolux, a Nutella, a Dacia, a Biofilter Környezetvédelmi Zrt. és az OONI is segítette a könyv elkészülését, és egy-egy kategóriát is támogattak. A kiadvány június 6-án debütál a nagyközönség előtt, az első Street Kitchen Guide Díjátadón, melyen az egyes kategóriák legjobbjai átvehetik a díjakat.

