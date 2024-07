4 csúnya betegség, amit elkaphatsz a strandon - Így előzd meg őket

Javában dúl a nyári szezon, a 35°C-os hőséget pedig csak a hűtött lakásban vagy a medence, tó- és tengerpart mellett lehet kibírni. Nem csoda, hogy minden egyes nap dugig vannak a strandok, mindegy, hogy természetes vizekhez vagy fürdőkbe utaznál épp. Nem számít, hogy kisgyerekkel vagy idősebb családtagokkal, esetleg a pároddal vagy egyedül mennél csobbanni, van pár dolog, amire érdemes odafigyelni mindenkinek, ugyanis a strandokon könnyen el lehet kapni néhány betegséget. Szerencsére van lehetőség a megelőzésre!

Az első és egyben legfontosabb tényező, hogy mindenhol figyelik a víz minőségét (medencés strandokon pláne), de a baktériumok akárhol megjelenhetnek, kezdve a mellékhelyiségektől. Ha elég erős az immunrendszered, a legtöbbször ezek nem okoznak gondot, úgy leküzdöd őket, hogy nem is tudsz róluk, ám ha valamiért gyengébb, akkor a tünetek is könnyebben megmutatkoznak. Épp ezért, a legfontosabb, hogy ne feledkezz meg az immunerősítésről nyáron sem (IDE KATTINTVA adunk pár tippet), és azt is felfedjük, milyen betegségeket kapnak el legtöbben és hogyan előzheted meg őket.

Kattints a galériára a folytatásért!

Galéria / 4 kép 4 betegség, amit elkaphatsz a strandon - Így előzd meg őket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás