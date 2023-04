Stílusos utazásra vágysz? Elárulunk 3 trükköt!

Aligha akad olyan, aki ne utazna szívesen évente heteken, hónapokon keresztül, ám a szabadnapjaink száma sajnos igencsak korlátozott, ezért gyakran csak hétvégenként van lehetőségünk kiszakadni a megszokott környezetünkből. A jó hír viszont az, hogy a kutatók szerint az egynapos kirándulások is jótékony hatással lehetnek az egészségünkre. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy ilyenkor jóval nagyobb valószínűséggel teszünk például hosszú sétákat – és mondanunk sem kell, ez mennyi előnnyel járhat! Ráadásul, ha csatlakoznak hozzánk az útra a barátaink, illetve a rokonaink, akkor a magánnyal összefüggő egészségügyi problémák kockázatát is csökkenthetjük, beleértve a szívbetegségeket, a magas vérnyomást, a depressziót és a demenciát. Úgyhogy itt az ideje, hogy megtervezd a következő egynapos kiruccanásodat a legjobb barátnőddel, mi pedig adunk pár tippet arra, hogyan lehettek a legstílusosabbak mindeközben!

Inspirálódj az Instán!

Amennyiben csak egy napod van a kikapcsolódásra, semmit ne bízz a véletlenre, még azt sem, hogy hol készíthetsz majd szuper fotókat. Üsd be a kiválasztott úticélt az Instragramod keresőjébe és a hashtagek, illetve a profilok helyett kattints az appodban a térképre: kattints le a közelben lévő népszerű helyeket és nézd meg, milyen képeket töltöttek már fel ezekről a felhasználók az Instán – így elkerülheted a csalódást.

Menj biztosra!

Ha összeállítottad a listát a felkeresendő helyekről, csekkold le a profiljukat is a közösségi médiában, hogy megtervezhesd a megfelelő outfitet a napra: a farmer-póló-tornacipő kombinációval például valószínűleg sehol sem lőhetsz félre, de ha este kipróbálnál egy elegáns éttermet, pakolj el egy blézert (és akár egy magassarkút is), amivel gyorsan és egyszerűen alkalomhoz illővé teheted a szettedet az étkezés idejére.

Gondolkodj zöldben!

Azt már tudod, hogy az egynapos kirándulások jót tesznek az egészségednek, szóval már csak arról kell gondoskodnod, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyd magad után az út során. Az új FIAT 500 3+1 ajtós autó például nemcsak stílusos és ikonikus, hanem elektronikus is, ezért környezetbarát opció a közlekedéshez, így természetesen az utazásokhoz is, ráadásul 2-es szintű önvezető funkciókkal rendelkezik, amely kimagasló szintű biztonságot jelent a városi közlekedésben. A most ajándék wallbox falitöltővel és otthoni töltőkábellel elérhető modell 130 kilométeres sebességig képes automatikusan vészfékezést végrehajtani, hogy elkerülje a balesetet, vagy csökkentse annak súlyosságát, továbbá az autó mozgásának figyeléséből képes érzékelni a fáradás első jeleit, úgyhogy könnyedén kiiktathatod vele a stresszfaktort a jól megérdemelt pihenőnapodból.

forrás: PR Kattints a képre és tudj meg többet!

Kattints >> ide és tekintsd meg a FIAT 500 3+1 JOY-Napok kuponjának részleteit!

Ha kíváncsi vagy az új FIAT 500-ra, KATT a galériára!

Galéria / 7 kép Az új FIAT 500 Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria