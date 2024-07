A természet nyugtató hangulata most a szettjeiden is visszaköszönhet - Íme egy kis inspiráció

Visszafogott színek, lágy vonalak és a természet formáit idéző részletek. A hétköznapok nyüzsgésében igazi felüdülés lehet, ha a megjelenésed a nyugalom és a béke hangulatát árasztja. Amilyen egyszerűnek tűnik ez a feladat, pont annyira bonyolult lehet erre építeni a szetted, hiszen a természetnek is számtalan arca van, amit magunkra ölthetünk.

Elvégre nem véletlen, hogy erről a szóról először a nyugalom, a béke és a pihenés jut eszünkbe, de mindeközben vad, szeszélyes, és olykor fékezhetetlen, ami már teljesen más megjelenést kíván.

forrás: DEICHMANN

Szerencsére néhány trükkel könnyedén feldobhatod a megjelenésed, ráadásul ebben a szemléletben! Szettünk megkoronázása, mint általában, most is a cipőink feladata lesz: a DEIHCMANN Stílus ID sorozatának 5.részében Komáromy Csillu stylist elkalauzol bennünket a természetet idéző darabok labirintusában, így te is kiválaszthatod a tökéletes lábbelit a következő időszakra.

Galériánkban pedig válogathatsz a DEICHMANN kínálatából!

Galéria / 10 kép Bárhol is jársz, a természet nyugtató hangulatát mindenhova magaddal viheted! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria