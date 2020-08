Noha az első Alkonyat-film már több, mint 10 évvel ezelőtt jelent meg, és a legtöbben azóta már egészen új szerepekben is kipróbálták magukat, a színészek nevét még mindig ehhez a sorozathoz kötjük. Robert Pattinson és Kristen Stewart kétségkívül a legjobb Edward-Bella párost alkották meg, és afelől nincs kétség, hogy a készítők nagyon jó színészeket válogattak be a főszerepekre.

Azonban Stephenie Meyer, az Alkonyat írónője eredetileg egyáltalán nem így képzelte el a szereplőgárdát. Ám amikor megkezdődtek a film munkálatai, neki már nem igazán maradt beleszólása olyan részletekbe, mint hogy melyik színészeket válasszák ki; de ettől még megosztotta a rajongókkal, hogy ő kit szánt a szerepre. Számára akkoriban ugyanis a tökéletes Edward Cullen egyetlen híresség lehetett volna!

Az egyetlen színész, aki igazán meg tudná formálni Edward Cullent, nem más, mint [...] Henry Cavill.

Bizony, Stephenie Meyer akkoriban úgy vélte, Supermanből jó kis vámpír lenne (tegyük hozzá, ez még jóval a szuperhősös szerep előtt volt), és nagyon sajnálta, hogy nem így alakult. Ennek ellenére egyetértett a készítők döntésével, amikor Robert Pattinsonra esett a választásuk, hiszen ezt a karaktert szinte rá öntötték!

Ami pedig Bellát illeti, több híresség is szóba jött az írónő számára. Egyikük volt Ellen Page, akit most legutóbb a The Umbrella Academy sorozatban láthattál:

Danielle Panabaker, aki a Disney csatorna egyik színésznője, szintén nagy favorit volt az Alkonyat írónőjénél Bella szerepére:

Valamint a személyes kedvence, akit legszívesebben látott volna a karakter személyében, nem más volt, mint Emily Browning:

Ahogy írtuk is, Stephenie Meyernek nem volt beleszólása abba, végül a stúdió kit választ a karakterek megtestesítésére, de egyetlen dologhoz nagyon is ragaszkodott. Semmiképp sem szeretett volna, hogy éppen felkapott popénekesnő/színésznők közül válogassanak, mert szerinte így nem működött volna a film. A kérése teljesült is, hiszen Kristen Stewart tökéletes volt a szerepre!

