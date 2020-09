Rajongók, mit szóltok? Reynek a Star Warsban más lett volna a sztorija eredetileg

A legnagyobb Star Wars rajongók egy ideje már háborognak, hogy mennyire csalódottak a legújabb trilógia miatt, és hogy az új rendező nem hozza az elvárt Star Wars minőséget. A két rendező, J.J. Abrams és Rian Johnson nem épp ugyanúgy gondolkodtak a karakterek sorsáról.

Épp ezért Daisy Ridley, a Reyt játszó színésző úgy döntött, kitereget arról, hogy mennyire sokat kellett az ő karakterén változtatni a film forgatásai alatt. A színésznő a Jimmy Kimmel show interjújában árulta el, hogy Rey eredetileg Obi-Wan leszármazottja lett volna, majd utána nagyjából megfeledkeztek a létezéséről is, aztán mikor J.J. Abrams visszatért a 9. részt rendezni, azt találta ki, hogy Palpatine legyen Rey nagyapja.

Elárulta azt is, hogy még a forgatási napokon is úgy érezte, hogy simán megváltoztathatják a rendezők a sorsát, hiszen annyira nem tudták eldönteni, akkor mi is legyen a sztorija.

Nem lehetett azért könnyű így leforgatni a jeleneteit, hogy tudta, nagyon bizonytalan a karakterének sztorija.

