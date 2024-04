Nem ritka, hogy a hollywoodi színészek még filmes pályafutásuk előtt valami teljesen más területen dolgoztak, ahogy az sem, hogy néhány sportoló is vállalkozott arra, hogy kipróbálja magát a kamerák előtt. Vannak közöttük olyanok, akiknek annyira bejött ez a karrier, hogy abba is hagyták a versenyszerű sportot, mások pedig a nézők szerint jobban tették volna, ha inkább maradnak eredeti foglalkozásuknál. És vannak azok, akik a kettőt együtt csinálják. A rendezők is szeretnek igazi sportolókkal dolgozni, ha sportfilmről van szó, és nem csak a kidolgozott testük miatt, hanem mert sokkal hitelesebben mozognak egy ilyen szerepben, mint a legtöbb színész. Persze akadnak kivételek, gondoljunk csak Jake Gylenhaalra, aki már több alkalommal is kiválóan alakított profi boxolót, UFC harcost, vagy Zendayára, aki rengeteget gyakorolt, hogy profi teniszező benyomását keltse aChallengersben.

Íme 10 sportoló, akik kipróbálták magukat színészként is: a többségnek igen jól sült el a váltás!

Az InStyle magazin írása.