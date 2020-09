Végre megtudta a világ, honnan kapták a Spice Girls tagjai egykori becenevüket

Ezért is kapták a beceneveiket, ám az eredetükről és arról, hogy mégis ki-miért kapta anno a saját „fűszeres nevét” nem lehetett tudni. Most azonban Mel C egy interjú során végre lerántotta a leplet erről a titokról is. A 46 éves énekesnő a The Babble podcast műsor vendége volt, ahol elmesélte, hogy bizony igen érdekes története van az együttes tagjainak becenevének.

Nos, ez igencsak furcsa történet. Ugye ismeritek a Top Of The Pops-ot, igaz? Egy híres műsor, és van egy magazinjuk is. Akkoriban sok butaságot találtak ki a magazinok címlapjára. Ilyen volt például az, amikor Britney Spearst "Brokkoli Spears"-nek hívták vagy Natalie Imbrugliat "Natalie Umbrella Stand"-nek. Az egyik héten velünk is csináltak egy hasonlót, ahol kitaláltak ránk különböző fűszeres neveket. És ez így is maradt.

Az énekesnő hozzátette, hogy mindannyian imádták, és úgy érezték ezekkel a nevekkel a saját karikatúrájukká váltak, amit kifejezetten élveztek. Aki egyébként nem emlékszik azoknak leírjuk, hogy mégis milyen beceneveket kaptak a Spice Girls tagjai: Mel C Sporty Spice néven volt ismert, Victoria Beckham Posh Spice, Geri Halliwell Ginger Spice (a vörös haja miatt), Emma Bunton Baby Spice, Mel B pedig a Scary Spice nevet kapta.

Az együttes 1996-ban robbant be a köztudatba és ők lettek minden idők legsikeresebb lánybandája, annak ellenére, hogy összesen 2 évig bírták együtt az eredeti felállásban.

