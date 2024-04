Annak ellenére, hogy Magyarországon kifejezetten kevesen fogyasszák a spárgát, mégis az Unión belül messze magasan az élmezőnyben vagyunk spárgatermesztés szintjén. Az, hogy a magyarok nem építik be a mindennapi étkezésükbe a spárgát, minden bizonnyal a zöldség viszonylag borsos árára vezethető vissza. Ugyanis tavaly mintegy 1600-3000 forint körül mozgott a zöldség kilónkénti ára, amit valljuk be, nem mindenki engedhet meg magának.

Azonban ettől függetlenül mi megpróbálunk meggyőzni arról, hogy érdemes akár még borsosabb összeget is kiadnod az említett zöldségért, ugyanis számos jótékony hatása mellett igazán gazdag olyan vitaminokban és ásványi anyagokban, melyek jót tesznek a szervezetednek, és hozzájárulnak az egészségedhez.

forrás: Michael Burrows/Pexels

Mikor kezdődik a spárga szezonja?

A spárga szezonja általában április végétől június elejéig tart, azonban miután roppant meleget hozott az idei tavasz, így akár már előbb is számíthatunk a spárga megjelenésére. Így, aki szeretne viszonylag jó áron hozzájutni az említett zöldséghez, annak érdemes lehet már most árgus szemmel járnia a piacokat. Na, de nézzük is, miért érdemes fogyasztani az adott zöldséget!

Ezért fogyassz rendszeresen spárgát!

Galéria / 5 kép A spárga 5 jótékony hatása, amit nem is tudtál! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az Éva magazin írása.