Folytatódik az Árzuhanás a SPAR-nál

Ettől a hétfőtől az alábbi termékkörök Promócióban résztvevő termékeinek árai, terméktől függően 5-40%-kal lesznek olcsóbbak a SPAR és INTERSPAR áruházakban. A múlt héten több mint 300 termékkel indult el a Promóció, ez a szám ezen a héten közel 70 termékkel bővül.

A vállalat annak érdekében, hogy vásárlói kisebb vagy nagyobb bevásárlásaikat a legkedvezőbb áron tudják megtervezni, az Árzuhanás Promóció keretein belül hetente újabb és újabb termékek árát csökkenti a SPAR és INTERSPAR áruházakban. Minden hétfőn új termékekkel bővül a lista, az aktuális terméklista a https://www.spar.hu/arzuhanas weboldalon érhető el. Az online-szórólapban pedig természetesen szerepel a termékek új fogyasztói ára és az árcsökkenés mértéke is.

2023. március 20-a hétfőtől az Árzuhanás Promócióban résztvevő:

· pékáruk (kenyerek, zsemlék, kiflik, bagettek, paillasse-ok) ára 7-40 %,

· haltermékek ára 18-30 % közötti mértékben,

· és egyes húskészítmények (virsli, baconszalonna) ára 5 %-kal csökken.

A vásárlókat a hetente csökkenő árak mellett az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítik abban, hogy minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi és nagyrészt hazai forrásból származó termékek széles kínálatából válogathatnak. Nemcsak a mindig alacsony árú PIROS ÁRAK Promóció termékei, de a sárga címkés, hetente megújuló akciós termékeket bemutató szórólapos kínálat is ezt a célt szolgálja.

A MySPAR mobilalkalmazás pedig még tovább bővíti az elérhető kedvezmények körét: a hetente frissülő, egy-egy kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlataival, valamint az alkalmazásban is már elérhető havi rendszerességgel kiadott 20%-os kupon digitális verziójával is segít a takarékoskodásban. A SuperShop-kártya használatával nemcsak később levásárolható pontokat gyűjthetnek, de további termékkedvezményekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, akiknek érdemes hétvégén is ellátogatniuk a SPAR és INTERSPAR üzletekbe, hiszen péntektől-vasárnapig extra ajánlatok várják őket. Az Árzuhanás Promóció további részletei megtalálhatóak a https://www.spar.hu/arzuhanas weboldalon.

