Jennifer Aniston olyan fotót osztott meg magáról, mint még soha

Emlékezetes pillanat volt az a közösségi média történetében, mikor Jennifer Aniston regisztrált az Instagramra. A Jóbarátok csillagának felbukkanása a platformon szó szerint megakasztotta a képmegosztó portál életét, majd csaknem egy napba telt, mire az Insta összeszedte magát. A színésznő azóta már rá is érzett a social-life ízére, és úgy használja a platformot, akár egy igazi profi.

Szelfizik, megoszt, kommentel, és még az Instagram Story sem ismeretlen fogalom számára. A szóban forgó fotót is pont ezzel az opcióval osztotta meg a nagyvilággal, és mielőtt bármit is részleteznénk, az biztos, hogy ilyen képet még tuti, hogy nem láttál Jennifer Anistonról!

forrás: @jenniferaniston

Jen nevet is adott ennek a műfajnak, ami nem lepődnénk meg, ha hamarosan az új trend lenne az Instán... Hát ilyen egy edzés utáni szelfi! Azt mindig is tudtuk, hogy a színésznő bomba alakjának egyik titka a kemény edzés, és a sport az, ami miatt még 51 évesen is pont olyan jó alakja van, mint a húszas éveiben, és ezt most ez a "szelfi" is bizonyítja.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 8 kép Ebben a mesebeli otthonban él Jennifer Aniston Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Címlaplányunk a mindig csodás Jennifer Aniston! Mikor már azt hinnénk, hogy Jennifer Aniston nem tud minket meglepni, bebizonyítja, hogy nagyot tévedünk: egy kiégett tévés bőrébe bújva mutatja meg igazán, hogy ő bizony még mindig teljes lángon lobog - minden szerepben, minden életkorban, mi pedig töretlenül imádjuk őt.