Családi idill! Sophie Turner utcára lépett 3 hónapos kislányával

Még júliusban született meg Sophie Turner és első gyermeke, a kis Willa. A pár nem szólalt meg a nyilvánosság előtt a babavárás alatt, ám a szülés után Sophie néhány nagyon személyes fotót tett közzé, melyek bizonyítják, a terhesség csodás időszak volt az életében.

A sztárpár azóta is igen visszahúzódóan él, az utcára sem merészkedtek ki egészen mostanáig. A héten viszont sikerült a paparazziknak elcsípni őket 3 hónapos kislányukkal, a róluk készült képeken pedig látható, hogy a kis Willának igazán laza szülei vannak, ugyanis Sophie Turner és szettjében is a kényelem dominált.

Egy bennfentes korábban azt is elárulta, a pár nagyon óvatos lett az utóbbi hónapokban a koronavírus miatt, a kicsit is csak a legszűkebb családi kör és a legjobb barátok látogathatták eddig. Ám minden rosszban van valami jó, hiszen ez a lelassul időszak most megengedi nekik, hogy sok időt töltsenek együtt, és Willa életének első hónapjait igazán kiélvezhetik.

