Sophie Turner új tetoválása édes jelentéssel bír

A napokban tovább bővült Sophie Turner tetkógyűjteménye. A színésznő korábban már több alkalommal is emléket állított élete meghatározó eseményeinek és személyeinek tetoválás formájában, így nem lehet kivétel ez alól kislánya, Willa Jonas sem.

A színésznő és első gyermeke július végén született, az pedig nem is kérdés, hogy azóta madarat lehet velük fogatni. Mint ahogy azt a róluk készült lesifotók is bizonyítják, a páros nagyon élvezi a szülőség örömeit, valamint még a nehezebb pillanatokat is rájuk jellemző lazasággal kezelik.

Szó se róla, a kis Willának igazán menő szülei vannak, és most anyukája egy tetoválás formájában is megünnepelte a kicsi születését. Sophie Turner a minap egy InstaStory-ban büszkélkedett el az új darabbal, ami egy pici W betű, mely a -ra utaló J betű mellé került a csuklóján.

Ami azt illeti, Joe-nak is van egy hasonló tetkója, rajta pedig egy S betű található, ami természetesen a színésznőre utal, szóval mi úgy tippeljük, hamarosan az övé mellé is odakerül az apró W betű. Olyan cuki ez a családi tetkógyűjtemény, nem?

