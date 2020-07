Sophie Turner és Joe Jonas új szintre emelték a maszkviselést

Egyik kedvenc sztárpárunk mostanság Sophie Turner és . Nem is titkoljuk, anno külön-külön is bírtuk őket, de amióta csak együtt vannak, ez a rajongás csak tovább fokozódott. Az i a pontra pedig a színésznő terhessége, ugyanis a tavalyi álomesküvő után a szerelmesek kapcsolata most egy újabb szintet lépett, és hamarosan szülői örömök elé néznek, a harmónia pedig nagyobb köztük, mint eddig valaha. Ezt bizonyítják most a legfrissebb fotók is, amik a párosról készültek.

Sophie Turner és épp békésen sétálgattak, mikor elcsípte őket a paparazzi, nekünk pedig meg kell állapítanunk, hogy ilyen magas szinten senki sem űzi jelenleg a matchi-matchi-t, mint ők. A pár között ugyanis olyan nagy az összhang, hogy még a maszkjuk is passzol egymáshoz, 2020-ban pedig ennél tényleg nem is lehetne nagyobb #relationshipgoal, nem?

A fotókon egyébként látszik, hogy Sophie hasa már hatalmas, és bár a sztár nem árulta el, hogy pontosan mikor érkezik első gyermeke, mi úgy tippeljük, hogy már nem lehet sok hátra.

Az összeöltözés amúgy eddig is jól ment nekik - nézd csak!

Galéria / 14 kép Így öltözz össze a pasiddal! Á la Sophie Turner és Joe Jonas Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria