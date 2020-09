Sosem látott képeket osztott meg magáról Sophie Turner

Rajongók milliói örültek, mikor megszületett Sophie Turner és gyermeke. A két világsztár kislánya a Willa nevet kapta, a szülők pedig nem is lehetnének boldogabbak. Úgy tűnik, Sophie Turner nem csak az anyaságot, de a terhességet is kifejezetten élvezte, hiszen néhány héttel kislányuk születése után pocakos fotókat töltött fel az Instagramjára.

6 héttel a szülés után először kapták lencsevégre Sophie Turnert! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A Trónok harca sztárja sokáig igyekezett titkolni terhességét, és nem is igazán mutatta meg hasát a nagyvilágnak, inkább a lesifotósok fényképezték. Most azonban nem sajnálta a képeket követőitől, és többet is kiposztolt, ráadásul bikiniben.

Láthatóan imádta a várandóssága minden percét.

Nézd, milyen jól nézett ki kismamaként is!

Nézd meg a galériát is, hiszen übercuki képeket láthatsz benne a szerelmes sztárpárról!

Galéria / 6 kép Joe Jonas és Sophie Turner Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Összekovácsolta őket a baba: Sophie Turner szülés utáni első posztjával férjének kedveskedett Sztárok Nem érdekel Elolvasom